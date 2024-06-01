Колумбия - Парагвай 25 Июня прямая трансляция
Стадион: Эн-Эр-Джи Стэдиум (Хьюстон, США), вместимость: 71500
25 Июня 2024 года в 01:00 (+03:00). Кубок Америки — 2024, Группа D. 1-й тур
Главный судья: Дарио Эррера (Аргентина);
1-й тайм, 7'
0 : 0
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колумбия - Парагвай, которое состоится 25 Июня 2024 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Америки — 2024, Группа D. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Эн-Эр-Джи Стэдиум (Хьюстон, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колумбия
Парагвай
|12
|вр
|Камило Варгас
|21
|зщ
|Даниэль Муньос
|3
|зщ
|Джон Лукуми
|23
|зщ
|Давинсон Санчес
|17
|зщ
|Хоан Мохика
|16
|пз
|Хефферсон Лерма
|11
|пз
|Джон Арьяс
|10
|пз
|Хамес Родригес
|7
|пз
|Луис Диас
|6
|пз
|Ричард Риос
|19
|нп
|Рафаэль Борре
|22
|вр
|Родриго Мориниго
|25
|зщ
|Густаво Веласкес
|5
|зщ
|Фабиан Бальбуэна
|3
|зщ
|Омар Альдерете
|4
|зщ
|Матиас Эспиноса
|23
|пз
|Матиас Вильясанти
|14
|пз
|Андрес Кубас
|10
|пз
|Мигель Альмирон
|26
|пз
|Hernesto Caballero
|19
|нп
|Хулио Энсисо
|18
|нп
|Алекс Арче
Запасные
|1
|вр
|Давид Оспина
|25
|вр
|Альваро Монтеро
|4
|зщ
|Сантьяго Ариас
|13
|зщ
|Йерри Мина
|26
|зщ
|Дейвер Мачадо
|2
|зщ
|Карлос Куэста
|5
|пз
|Кевин Кастаньо
|8
|пз
|Хорхе Карраскаль
|15
|пз
|Матеус Урибе
|20
|пз
|Хуан Кинтеро
|22
|пз
|Ясер Асприлья
|9
|нп
|Мигель Борха
|14
|нп
|Джон Дуран
|18
|нп
|Луис Синистерра
|24
|нп
|Джон Кордоба
|1
|вр
|Карлос Коронел
|12
|вр
|Alfredo Aguilar
|2
|зщ
|Иван Рамирес
|6
|зщ
|Хуниор Алонсо
|13
|зщ
|Nestor Gimenez
|15
|зщ
|Густаво Гомес
|8
|пз
|Дамьян Бобадилья
|16
|пз
|Матиас Рохас
|17
|пз
|Каку
|20
|пз
|Richard Sanchez
|21
|пз
|Fabrizio Peralta
|7
|нп
|Дерлис Гонсалес
|9
|нп
|Адам Барейро
|11
|нп
|Angel Romero
|24
|нп
|Рамон Соса
Главные тренеры
|Нестор Лоренсо
|Даниэль Гарнеро
История личных встреч
|22.11.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 6-й тур
|0 : 1
|20.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|2 : 0
|17.11.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 14-й тур
|0 : 0
|06.09.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 6-й тур
|1 : 1
|23.06.2019
|Кубок Америки
|Группа B. 3-й тур
|1 : 0
|06.10.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 17-й тур
|1 : 2
|07.10.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 9-й тур
|0 : 1
|08.06.2016
|Кубок Америки - 2016
|Группа A
|2 : 1
|16.10.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 18-й тур
|1 : 2
|13.10.2012
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 9-й тур
|2 : 0
|16.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|09.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 5
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|17.12.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|17.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|12.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|22.11.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 6-й тур
|0 : 1
|17.11.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 5-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Аргентина
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Перу
|1
|1
|3
|Чили
|1
|1
|4
|Канада
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Венесуэла
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Мексика
|1
|3
|3
|Эквадор
|1
|0
|4
|Ямайка
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Уругвай
|1
|3
| 2
1/4 финала
|США
|1
|3
|3
|Панама
|1
|0
|4
|Боливия
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Парагвай
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Бразилия
|0
|0
|3
|Колумбия
|0
|0
|4
|Коста-Рика
|0
|0