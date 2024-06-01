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Колумбия - Парагвай 25 Июня прямая трансляция

Стадион: Эн-Эр-Джи Стэдиум (Хьюстон, США), вместимость: 71500
25 Июня 2024 года в 01:00 (+03:00). Кубок Америки — 2024, Группа D. 1-й тур
Главный судья: Дарио Эррера (Аргентина);
Колумбия
1-й тайм, 7'
0 : 0
Парагвай

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колумбия - Парагвай, которое состоится 25 Июня 2024 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Америки — 2024, Группа D. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Эн-Эр-Джи Стэдиум (Хьюстон, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Колумбия
      Парагвай
      12КолумбияврКамило Варгас
      21КолумбиязщДаниэль Муньос
      3КолумбиязщДжон Лукуми
      23КолумбиязщДавинсон Санчес
      17КолумбиязщХоан Мохика
      16КолумбияпзХефферсон Лерма
      11КолумбияпзДжон Арьяс
      10КолумбияпзХамес Родригес
      7КолумбияпзЛуис Диас
      6КолумбияпзРичард Риос
      19КолумбиянпРафаэль Борре
      22ПарагвайврРодриго Мориниго
      25ПарагвайзщГуставо Веласкес
      5ПарагвайзщФабиан Бальбуэна
      3ПарагвайзщОмар Альдерете
      4ПарагвайзщМатиас Эспиноса
      23ПарагвайпзМатиас Вильясанти
      14ПарагвайпзАндрес Кубас
      10ПарагвайпзМигель Альмирон
      26ПарагвайпзHernesto Caballero
      19ПарагвайнпХулио Энсисо
      18ПарагвайнпАлекс Арче
      Запасные
      1КолумбияврДавид Оспина
      25КолумбияврАльваро Монтеро
      4КолумбиязщСантьяго Ариас
      13КолумбиязщЙерри Мина
      26КолумбиязщДейвер Мачадо
      2КолумбиязщКарлос Куэста
      5КолумбияпзКевин Кастаньо
      8КолумбияпзХорхе Карраскаль
      15КолумбияпзМатеус Урибе
      20КолумбияпзХуан Кинтеро
      22КолумбияпзЯсер Асприлья
      9КолумбиянпМигель Борха
      14КолумбиянпДжон Дуран
      18КолумбиянпЛуис Синистерра
      24КолумбиянпДжон Кордоба
      1ПарагвайврКарлос Коронел
      12ПарагвайврAlfredo Aguilar
      2ПарагвайзщИван Рамирес
      6ПарагвайзщХуниор Алонсо
      13ПарагвайзщNestor Gimenez
      15ПарагвайзщГуставо Гомес
      8ПарагвайпзДамьян Бобадилья
      16ПарагвайпзМатиас Рохас
      17Парагвайпз Каку
      20ПарагвайпзRichard Sanchez
      21ПарагвайпзFabrizio Peralta
      7ПарагвайнпДерлис Гонсалес
      9ПарагвайнпАдам Барейро
      11ПарагвайнпAngel Romero
      24ПарагвайнпРамон Соса
      Главные тренеры
      АргентинаНестор Лоренсо
      АргентинаДаниэль Гарнеро
      История личных встреч
      22.11.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 6-й тур Парагвай0 : 1Колумбия
      20.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Колумбия2 : 0Парагвай
      17.11.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 14-й тур Колумбия0 : 0Парагвай
      06.09.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 6-й тур Парагвай1 : 1Колумбия
      23.06.2019 Кубок Америки Группа B. 3-й тур Колумбия1 : 0Парагвай
      06.10.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 17-й тур Колумбия1 : 2Парагвай
      07.10.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 9-й тур Парагвай0 : 1Колумбия
      08.06.2016 Кубок Америки - 2016 Группа A Колумбия2 : 1Парагвай
      16.10.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 18-й тур Парагвай1 : 2Колумбия
      13.10.2012 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 9-й тур Колумбия2 : 0Парагвай
      16.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Колумбия3 : 0
      09.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 1 : 5Колумбия
      26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 2 : 3Колумбия
      22.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 1Колумбия
      17.12.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 3Колумбия
      17.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 1Парагвай
      12.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 3 : 0Парагвай
      08.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 0Парагвай
      22.11.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 6-й тур Парагвай0 : 1Колумбия
      17.11.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 5-й тур 0 : 0Парагвай
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИО
      1
      1/4 финала
      		Аргентина13
      2
      1/4 финала
      		Перу11
      3 Чили11
      4 Канада10
      Группа B
      КомандаИО
      1
      1/4 финала
      		Венесуэла13
      2
      1/4 финала
      		Мексика13
      3 Эквадор10
      4 Ямайка10
      Группа C
      КомандаИО
      1
      1/4 финала
      		Уругвай13
      2
      1/4 финала
      		США13
      3 Панама10
      4 Боливия10
      Группа D
      КомандаИО
      1
      1/4 финала
      		Парагвай00
      2
      1/4 финала
      		Бразилия00
      3 Колумбия00
      4 Коста-Рика00

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