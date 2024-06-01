Бразилия - Коста-Рика 25 Июня прямая трансляция
Стадион: Соу-Фай (Инглвуд, США), вместимость: 70240
25 Июня 2024 года в 04:00 (+03:00). Кубок Америки — 2024, Группа D. 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бразилия - Коста-Рика, которое состоится 25 Июня 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Америки — 2024, Группа D. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Соу-Фай (Инглвуд, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бразилия
Коста-Рика
|1
|вр
|Алисон Бекер
|3
|зщ
|Эдер Милитао
|4
|зщ
|Маркиньос
|2
|зщ
|Данило
|6
|зщ
|Венделл
|5
|пз
|Бруно Гимарайнс
|18
|пз
|Дуглас Луис
|11
|пз
|Рафинья
|8
|пз
|Лукас Пакета
|10
|пз
|Родриго
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
|23
|вр
|Патрик Секейра
|6
|зщ
|Хулио Касканте
|4
|зщ
|Хуан Варгас
|15
|зщ
|Франсиско Кальво
|22
|пз
|Аксель Кирос
|14
|пз
|Орландо Гало
|10
|пз
|Брандон Агилера
|8
|пз
|Хосеф Мора
|12
|нп
|Хоэль Кэмпбелл
|9
|нп
|Манфред Угальде
|21
|нп
|Альваро Самора
Главные тренеры
|Доривал Жуниор
|Густаво Альфаро
История личных встреч
|22.06.2018
|ЧМ-2018 - финальный раунд
|Группа E. 2-й тур
|2 : 0
|05.09.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|08.10.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Октябрь 2011
|0 : 1
|13.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|09.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 3
|23.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|22.11.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 6-й тур
|0 : 1
|10.06.2024
|ЧМ-2026 - Северная Америка
|Группа B. 2-й тур
|0 : 3
|07.06.2024
|ЧМ-2026 - Северная Америка
|Группа B. 1-й тур
|4 : 0
|01.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|27.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|03.02.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Аргентина
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Перу
|1
|1
|3
|Чили
|1
|1
|4
|Канада
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Венесуэла
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Мексика
|1
|3
|3
|Эквадор
|1
|0
|4
|Ямайка
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Уругвай
|1
|3
| 2
1/4 финала
|США
|1
|3
|3
|Панама
|1
|0
|4
|Боливия
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Парагвай
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Бразилия
|0
|0
|3
|Колумбия
|0
|0
|4
|Коста-Рика
|0
|0