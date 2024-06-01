01:08 ()
Свернуть список

Бразилия - Коста-Рика 25 Июня прямая трансляция

Стадион: Соу-Фай (Инглвуд, США), вместимость: 70240
25 Июня 2024 года в 04:00 (+03:00). Кубок Америки — 2024, Группа D. 1-й тур
Бразилия
Коста-Рика

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бразилия - Коста-Рика, которое состоится 25 Июня 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Америки — 2024, Группа D. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Соу-Фай (Инглвуд, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бразилия
Коста-Рика
1 Бразилия вр Алисон Бекер
3 Бразилия зщ Эдер Милитао
4 Бразилия зщ Маркиньос
2 Бразилия зщ Данило
6 Бразилия зщ Венделл
5 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
18 Бразилия пз Дуглас Луис
11 Бразилия пз Рафинья
8 Бразилия пз Лукас Пакета
10 Бразилия пз Родриго
7 Бразилия нп Винисиус Жуниор
23 Коста-Рика вр Патрик Секейра
6 Коста-Рика зщ Хулио Касканте
4 Коста-Рика зщ Хуан Варгас
15 Коста-Рика зщ Франсиско Кальво
22 Коста-Рика пз Аксель Кирос
14 Коста-Рика пз Орландо Гало
10 Коста-Рика пз Брандон Агилера
8 Коста-Рика пз Хосеф Мора
12 Коста-Рика нп Хоэль Кэмпбелл
9 Коста-Рика нп Манфред Угальде
21 Коста-Рика нп Альваро Самора
Главные тренеры
Бразилия Доривал Жуниор
Аргентина Густаво Альфаро
История личных встреч
22.06.2018 ЧМ-2018 - финальный раунд Группа E. 2-й тур Бразилия2 : 0Коста-Рика
05.09.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Бразилия1 : 0Коста-Рика
08.10.2011 Товарищеские матчи (сборные) Октябрь 2011 Коста-Рика0 : 1Бразилия
13.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 1 : 1Бразилия
09.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 2 : 3Бразилия
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 3 : 3Бразилия
23.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 1Бразилия
22.11.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 6-й тур Бразилия0 : 1
10.06.2024 ЧМ-2026 - Северная Америка Группа B. 2-й тур 0 : 3Коста-Рика
07.06.2024 ЧМ-2026 - Северная Америка Группа B. 1-й тур Коста-Рика4 : 0
01.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Коста-Рика0 : 0
27.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 3 : 1Коста-Рика
03.02.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Коста-Рика2 : 0
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Аргентина13
2
1/4 финала
Перу11
3 Чили11
4 Канада10
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Венесуэла13
2
1/4 финала
Мексика13
3 Эквадор10
4 Ямайка10
Группа C
КомандаИО
1
1/4 финала
Уругвай13
2
1/4 финала
США13
3 Панама10
4 Боливия10
Группа D
КомандаИО
1
1/4 финала
Парагвай00
2
1/4 финала
Бразилия00
3 Колумбия00
4 Коста-Рика00

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close