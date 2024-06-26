Перу - Канада 26 Июня прямая трансляция
Стадион: Чилдренс Мёрси Парк (Канзас-Сити, США), вместимость: 21650
26 Июня 2024 года в 01:00 (+03:00). Кубок Америки — 2024, Группа A. 2-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Перу - Канада, которое состоится 26 Июня 2024 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Америки — 2024, Группа A. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Чилдренс Мёрси Парк (Канзас-Сити, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Перу
Канада
|1
|вр
|Педро Гальесе
|15
|зщ
|Мигель Араухо
|5
|зщ
|Карлос Самбрано
|22
|зщ
|Александер Кальенс
|7
|пз
|Анди Поло
|8
|пз
|Серхио Пенья
|16
|пз
|Вильдер Картахена
|23
|пз
|Пьеро Киспе
|6
|пз
|Маркос Лопес
|20
|пз
|Эдисон Флорес
|14
|нп
|Джанлука Лападула
|16
|вр
|Максим Крепо
|2
|зщ
|Алистер Джонстон
|15
|зщ
|Мойзе Бомбито
|13
|зщ
|Дерек Корнелиус
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|17
|пз
|Тейджон Бьюкенен
|8
|пз
|Исмаэль Коне
|7
|пз
|Стефен Эуштакиу
|23
|пз
|Лиам Миллар
|10
|нп
|Джонатан Дэвид
|9
|нп
|Кайл Ларин
Главные тренеры
|Хорхе Фоссати
|Джесси Марш
История личных встреч
|22.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа A. 1-й тур
|0 : 0
|15.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|27.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|23.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|21.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа A. 1-й тур
|2 : 0
|09.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|06.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|13.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|10.07.2023
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|1/4 финала
|2 : 2 3 : 2
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Аргентина
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Перу
|1
|1
|3
|Чили
|1
|1
|4
|Канада
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Венесуэла
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Мексика
|1
|3
|3
|Эквадор
|1
|0
|4
|Ямайка
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Уругвай
|1
|3
| 2
1/4 финала
|США
|1
|3
|3
|Панама
|1
|0
|4
|Боливия
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Колумбия
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Бразилия
|1
|1
|3
|Коста-Рика
|1
|1
|4
|Парагвай
|1
|0