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Перу - Канада 26 Июня прямая трансляция

Стадион: Чилдренс Мёрси Парк (Канзас-Сити, США), вместимость: 21650
26 Июня 2024 года в 01:00 (+03:00). Кубок Америки — 2024, Группа A. 2-й тур
Перу
Канада

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Перу - Канада, которое состоится 26 Июня 2024 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Америки — 2024, Группа A. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Чилдренс Мёрси Парк (Канзас-Сити, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Перу
Канада
1 Перу вр Педро Гальесе
15 Перу зщ Мигель Араухо
5 Перу зщ Карлос Самбрано
22 Перу зщ Александер Кальенс
7 Перу пз Анди Поло
8 Перу пз Серхио Пенья
16 Перу пз Вильдер Картахена
23 Перу пз Пьеро Киспе
6 Перу пз Маркос Лопес
20 Перу пз Эдисон Флорес
14 Перу нп Джанлука Лападула
16 Канада вр Максим Крепо
2 Канада зщ Алистер Джонстон
15 Канада зщ Мойзе Бомбито
13 Канада зщ Дерек Корнелиус
19 Канада зщ Альфонсо Дэвис
17 Канада пз Тейджон Бьюкенен
8 Канада пз Исмаэль Коне
7 Канада пз Стефен Эуштакиу
23 Канада пз Лиам Миллар
10 Канада нп Джонатан Дэвид
9 Канада нп Кайл Ларин
Главные тренеры
Уругвай Хорхе Фоссати
США Джесси Марш
История личных встреч
22.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа A. 1-й тур Перу0 : 0
15.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Перу1 : 0
08.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Перу0 : 0
27.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Перу4 : 1
23.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Перу2 : 0
21.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа A. 1-й тур 2 : 0Канада
09.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 0Канада
06.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 4 : 0Канада
13.10.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 1Канада
10.07.2023 Золотой кубок КОНКАКАФ 1/4 финала 2 : 2 3 : 2Канада
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Аргентина13
2
1/4 финала
Перу11
3 Чили11
4 Канада10
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Венесуэла13
2
1/4 финала
Мексика13
3 Эквадор10
4 Ямайка10
Группа C
КомандаИО
1
1/4 финала
Уругвай13
2
1/4 финала
США13
3 Панама10
4 Боливия10
Группа D
КомандаИО
1
1/4 финала
Колумбия13
2
1/4 финала
Бразилия11
3 Коста-Рика11
4 Парагвай10

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