Чили - Аргентина 26 Июня прямая трансляция
Стадион: Метлайф (Ист-Ратерфорд, США), вместимость: 82566
26 Июня 2024 года в 04:00 (+03:00). Кубок Америки — 2024, Группа A. 2-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чили - Аргентина, которое состоится 26 Июня 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Америки — 2024, Группа A. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Метлайф (Ист-Ратерфорд, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чили
Аргентина
|1
|вр
|Клаудио Браво
|4
|зщ
|Маурисио Исла
|16
|зщ
|Игор Личновски
|5
|зщ
|Пауло Диас
|2
|зщ
|Габриэль Суасо
|13
|пз
|Эрик Пульгар
|18
|пз
|Родриго Эчеверрия
|9
|пз
|Виктор Давила
|10
|пз
|Алексис Санчес
|22
|нп
|Бен Бреретон
|11
|нп
|Эдуардо Варгас
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|26
|зщ
|Науэль Молина
|13
|зщ
|Кристиан Ромеро
|25
|зщ
|Лисандро Мартинес
|8
|зщ
|Маркос Акунья
|7
|пз
|Родриго Де Пауль
|16
|пз
|Джовани Ло Чельсо
|20
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|9
|пз
|Хулиан Альварес
|11
|нп
|Анхель Ди Мария
|10
|нп
|Лионель Месси
Главные тренеры
|Рикардо Гарека
|Лионель Скалони
История личных встреч
|28.01.2022
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 15-й тур
|1 : 2
|15.06.2021
|Кубок Америки
|Группа А. 1-й тур
|1 : 1
|04.06.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 7-й тур
|1 : 1
|06.09.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 0
|06.07.2019
|Кубок Америки
|За 3-е место
|2 : 1
|24.03.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 13-й тур
|1 : 0
|27.06.2016
|Кубок Америки — 2016
|Финал
|0 : 0 2 : 4
|07.06.2016
|Кубок Америки - 2016
|Группа D
|2 : 1
|25.03.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 5-й тур
|1 : 2
|04.07.2015
|Кубок Америки — 2015
|Финал
|0 : 0 4 : 1
|22.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа A. 1-й тур
|0 : 0
|12.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 3
|22.11.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 6-й тур
|1 : 0
|21.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа A. 1-й тур
|2 : 0
|15.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 4
|10.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|27.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|23.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 3
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Аргентина
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Перу
|1
|1
|3
|Чили
|1
|1
|4
|Канада
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Венесуэла
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Мексика
|1
|3
|3
|Эквадор
|1
|0
|4
|Ямайка
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Уругвай
|1
|3
| 2
1/4 финала
|США
|1
|3
|3
|Панама
|1
|0
|4
|Боливия
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Колумбия
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Бразилия
|1
|1
|3
|Коста-Рика
|1
|1
|4
|Парагвай
|1
|0