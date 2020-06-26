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Чили - Аргентина 26 Июня прямая трансляция

Стадион: Метлайф (Ист-Ратерфорд, США), вместимость: 82566
26 Июня 2024 года в 04:00 (+03:00). Кубок Америки — 2024, Группа A. 2-й тур
Чили
Аргентина

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чили - Аргентина, которое состоится 26 Июня 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Америки — 2024, Группа A. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Метлайф (Ист-Ратерфорд, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чили
Аргентина
1 Чили вр Клаудио Браво
4 Чили зщ Маурисио Исла
16 Чили зщ Игор Личновски
5 Чили зщ Пауло Диас
2 Чили зщ Габриэль Суасо
13 Чили пз Эрик Пульгар
18 Чили пз Родриго Эчеверрия
9 Чили пз Виктор Давила
10 Чили пз Алексис Санчес
22 Чили нп Бен Бреретон
11 Чили нп Эдуардо Варгас
23 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
26 Аргентина зщ Науэль Молина
13 Аргентина зщ Кристиан Ромеро
25 Аргентина зщ Лисандро Мартинес
8 Аргентина зщ Маркос Акунья
7 Аргентина пз Родриго Де Пауль
16 Аргентина пз Джовани Ло Чельсо
20 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
9 Аргентина пз Хулиан Альварес
11 Аргентина нп Анхель Ди Мария
10 Аргентина нп Лионель Месси
Главные тренеры
Аргентина Рикардо Гарека
Аргентина Лионель Скалони
История личных встреч
28.01.2022 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 15-й тур Чили1 : 2Аргентина
15.06.2021 Кубок Америки Группа А. 1-й тур Аргентина1 : 1Чили
04.06.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 7-й тур Аргентина1 : 1Чили
06.09.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Чили0 : 0Аргентина
06.07.2019 Кубок Америки За 3-е место Аргентина2 : 1Чили
24.03.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 13-й тур Аргентина1 : 0Чили
27.06.2016 Кубок Америки — 2016 Финал Аргентина0 : 0 2 : 4Чили
07.06.2016 Кубок Америки - 2016 Группа D Аргентина2 : 1Чили
25.03.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 5-й тур Чили1 : 2Аргентина
04.07.2015 Кубок Америки — 2015 Финал Чили0 : 0 4 : 1Аргентина
22.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа A. 1-й тур 0 : 0Чили
12.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Чили3 : 0
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 3 : 2Чили
22.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 3Чили
22.11.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 6-й тур 1 : 0Чили
21.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа A. 1-й тур Аргентина2 : 0
15.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 1 : 4Аргентина
10.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Аргентина1 : 0
27.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Аргентина3 : 1
23.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 3Аргентина
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Аргентина13
2
1/4 финала
Перу11
3 Чили11
4 Канада10
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Венесуэла13
2
1/4 финала
Мексика13
3 Эквадор10
4 Ямайка10
Группа C
КомандаИО
1
1/4 финала
Уругвай13
2
1/4 финала
США13
3 Панама10
4 Боливия10
Группа D
КомандаИО
1
1/4 финала
Колумбия13
2
1/4 финала
Бразилия11
3 Коста-Рика11
4 Парагвай10

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