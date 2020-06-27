Эквадор - Ямайка 27 Июня прямая трансляция
Стадион: Эллиджиант (Лас-Вегас, США), вместимость: 65000
27 Июня 2024 года в 01:00 (+03:00). Кубок Америки — 2024, Группа B. 2-й тур
2-й тайм, 68'
2 : 1
- 13'1:0Кейси Палмер
- 45+4'2:0Кендри Паэс
0'
45'
90'
- 39'Дэмион Лоу
- 49'Майкл Гектор
- 54'2:1Майкл Антонио
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эквадор - Ямайка, которое состоится 27 Июня 2024 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Америки — 2024, Группа B. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Эллиджиант (Лас-Вегас, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эквадор
Ямайка
|22
|вр
|Александер Домингес
|17
|зщ
|Анхело Пресиадо
|2
|зщ
|Феликс Торрес
|6
|зщ
|Вильям Пачо
|3
|зщ
|Пьеро Инкапье
|21
|пз
|Алан Франко
|23
|пз
|Мойсес Кайседо
|10
|пз
|Кендри Паэс
|16
|пз
|Джереми Сармиенто
|9
|пз
|Джон Йебоа
64'
|11
|нп
|Kевин Родригес
|14
|нп
|Алан Минда
64'
|23
|вр
|Джамали Уайт
|6
|зщ
|Ди'Шон Бернард
46'
|5
|зщ
|Итан Пиннок
|17
|зщ
|Дэмион Лоу
46'
|15
|пз
|Джоэль Латибодье
|2
|пз
|Декстер Лембикиса
|14
|пз
|Кейси Палмер
|22
|пз
|Грегори Ли
|10
|нп
|Бобби де Кордова-Рид
|11
|нп
|Шамар Николсон
|9
|нп
|Майкл Антонио
|3
|зщ
|Майкл Гектор
46'
|7
|нп
|Демарай Грей
46'
Запасные
|1
|вр
|Эрнан Галиндес
|12
|вр
|Мойсес Рамирес
|4
|зщ
|Хоэль Ордоньес
|7
|зщ
|Лаян Лоор
|24
|зщ
|Хосе Уртадо
|25
|зщ
|Джексон Поросо
|26
|зщ
|Андрес Микольта
|5
|пз
|Хосе Сифуэнтес
|8
|пз
|Карлос Груэсо
|15
|пз
|Анхель Мена
|18
|пз
|Хулио Ортис
|20
|пз
|Жаннер Корозо
|19
|нп
|Хорди Кайседо
|1
|вр
|Шакуан Дэвис
|13
|вр
|Конья Бойс-Кларк
|4
|зщ
|Ричард Кинг
|12
|зщ
|Уэс Хардинг
|21
|зщ
|Джон Белл
|8
|пз
|Кахим Диксон
|16
|пз
|Карой Андерсон
|19
|пз
|Кевон Ламберт
|18
|нп
|Алекс Маршалл
|20
|нп
|Ренальдо Сефас
Главные тренеры
|Феликс Санчес
|Хеймир Хадльгримссон
История личных встреч
|08.09.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 0
|03.09.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Сентябрь 2011
|5 : 2
|23.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа B. 1-й тур
|1 : 2
|16.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|13.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|10.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|24.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|23.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа B. 1-й тур
|1 : 0
|09.06.2024
|ЧМ-2026 - Северная Америка
|Группа E. 2-й тур
|2 : 3
|06.06.2024
|ЧМ-2026 - Северная Америка
|Группа E. 1-й тур
|1 : 0
|03.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|01.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Аргентина
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Канада
|2
|3
|3
|Перу
|2
|1
|4
|Чили
|2
|1
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Венесуэла
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Мексика
|1
|3
|3
|Эквадор
|1
|0
|4
|Ямайка
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Уругвай
|1
|3
| 2
1/4 финала
|США
|1
|3
|3
|Панама
|1
|0
|4
|Боливия
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Колумбия
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Бразилия
|1
|1
|3
|Коста-Рика
|1
|1
|4
|Парагвай
|1
|0