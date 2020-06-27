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Эквадор - Ямайка 27 Июня прямая трансляция

Стадион: Эллиджиант (Лас-Вегас, США), вместимость: 65000
27 Июня 2024 года в 01:00 (+03:00). Кубок Америки — 2024, Группа B. 2-й тур
Эквадор
2-й тайм, 68'
2 : 1
Ямайка

  • 13'
    1:0
    Кейси Палмер
  • 45+4'
    2:0
    Кендри Паэс
0'
45'
90'
  • 39'
    Дэмион Лоу
  • 49'
    Майкл Гектор
  • 54'
    2:1
    Майкл Антонио
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эквадор - Ямайка, которое состоится 27 Июня 2024 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Америки — 2024, Группа B. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Эллиджиант (Лас-Вегас, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эквадор
Ямайка
22ЭквадорврАлександер Домингес
17ЭквадорзщАнхело Пресиадо
2ЭквадорзщФеликс Торрес
6ЭквадорзщВильям Пачо
3ЭквадорзщПьеро Инкапье
21ЭквадорпзАлан Франко
23ЭквадорпзМойсес Кайседо
10ЭквадорпзКендри Паэс
16ЭквадорпзДжереми Сармиенто
9ЭквадорпзДжон Йебоа
64'
11ЭквадорнпKевин Родригес
14ЭквадорнпАлан Минда
64'
23ЯмайкаврДжамали Уайт
6ЯмайказщДи'Шон Бернард
46'
5ЯмайказщИтан Пиннок
17ЯмайказщДэмион Лоу
46'
15ЯмайкапзДжоэль Латибодье
2ЯмайкапзДекстер Лембикиса
14ЯмайкапзКейси Палмер
22ЯмайкапзГрегори Ли
10ЯмайканпБобби де Кордова-Рид
11ЯмайканпШамар Николсон
9ЯмайканпМайкл Антонио
3ЯмайказщМайкл Гектор
46'
7ЯмайканпДемарай Грей
46'
Запасные
1ЭквадорврЭрнан Галиндес
12ЭквадорврМойсес Рамирес
4ЭквадорзщХоэль Ордоньес
7ЭквадорзщЛаян Лоор
24ЭквадорзщХосе Уртадо
25ЭквадорзщДжексон Поросо
26ЭквадорзщАндрес Микольта
5ЭквадорпзХосе Сифуэнтес
8ЭквадорпзКарлос Груэсо
15ЭквадорпзАнхель Мена
18ЭквадорпзХулио Ортис
20ЭквадорпзЖаннер Корозо
19ЭквадорнпХорди Кайседо
1ЯмайкаврШакуан Дэвис
13ЯмайкаврКонья Бойс-Кларк
4ЯмайказщРичард Кинг
12ЯмайказщУэс Хардинг
21ЯмайказщДжон Белл
8ЯмайкапзКахим Диксон
16ЯмайкапзКарой Андерсон
19ЯмайкапзКевон Ламберт
18ЯмайканпАлекс Маршалл
20ЯмайканпРенальдо Сефас
Главные тренеры
ИспанияФеликс Санчес
ИсландияХеймир Хадльгримссон
История личных встреч
08.09.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Эквадор2 : 0Ямайка
03.09.2011 Товарищеские матчи (сборные) Сентябрь 2011 Эквадор5 : 2Ямайка
23.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа B. 1-й тур Эквадор1 : 2
16.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Эквадор2 : 1
13.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Эквадор3 : 1
10.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 1 : 0Эквадор
24.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 2 : 0Эквадор
23.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа B. 1-й тур 1 : 0Ямайка
09.06.2024 ЧМ-2026 - Северная Америка Группа E. 2-й тур 2 : 3Ямайка
06.06.2024 ЧМ-2026 - Северная Америка Группа E. 1-й тур Ямайка1 : 0
03.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 0Ямайка
01.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 1Ямайка
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Аргентина26
2
1/4 финала
Канада23
3 Перу21
4 Чили21
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Венесуэла13
2
1/4 финала
Мексика13
3 Эквадор10
4 Ямайка10
Группа C
КомандаИО
1
1/4 финала
Уругвай13
2
1/4 финала
США13
3 Панама10
4 Боливия10
Группа D
КомандаИО
1
1/4 финала
Колумбия13
2
1/4 финала
Бразилия11
3 Коста-Рика11
4 Парагвай10

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