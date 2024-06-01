02:30 ()
Свернуть список

Венесуэла - Мексика 27 Июня прямая трансляция

Стадион: Соу-Фай (Инглвуд, США), вместимость: 70240
27 Июня 2024 года в 04:00 (+03:00). Кубок Америки — 2024, Группа B. 2-й тур
Главный судья: Рафаэл Клаус (Санта-Барбара-д'Уэсти, Бразилия);
Венесуэла
Мексика

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венесуэла - Мексика, которое состоится 27 Июня 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Америки — 2024, Группа B. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Соу-Фай (Инглвуд, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Венесуэла
Мексика
22 Венесуэла вр Рафаэль Ромо
21 Венесуэла зщ Александр Гонсалес
2 Венесуэла зщ Науэль Феррареси
3 Венесуэла зщ Йордан Осорио
15 Венесуэла зщ Мигель Наварро
18 Венесуэла пз Кристиан Кассерес
6 Венесуэла пз Янхель Эррера
13 Венесуэла пз Хосе Мартинес
11 Венесуэла нп Дарвин Мачис
23 Венесуэла нп Хосе Саломон Рондон
10 Венесуэла нп Йеферсон Сотельдо
1 Мексика вр Хулио Гонсалес
2 Мексика зщ Хорхе Санчес
3 Мексика зщ Сесар Монтес
5 Мексика зщ Хоан Васкес
6 Мексика зщ Херардо Артеага
7 Мексика пз Луис Ромо
24 Мексика пз Луис Чавес
17 Мексика пз Орбелин Пинеда
9 Мексика пз Хулиан Киньонес
15 Мексика нп Уриэль Антуна
11 Мексика нп Сантьяго Хименес
Главные тренеры
Аргентина Фернандо Батиста
Мексика Хайме Артуро Лосано
История личных встреч
06.06.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Мексика3 : 1Венесуэла
14.06.2016 Кубок Америки - 2016 Группа C Мексика1 : 1Венесуэла
30.03.2011 Товарищеские матчи (сборные) Март 2011 Мексика1 : 1Венесуэла
23.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа B. 1-й тур 1 : 2Венесуэла
25.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 0Венесуэла
22.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 2 : 1Венесуэла
11.12.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 0Венесуэла
22.11.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 6-й тур 1 : 1Венесуэла
23.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа B. 1-й тур Мексика1 : 0
09.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Мексика2 : 3
06.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Мексика0 : 4
01.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Мексика1 : 0
17.12.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Мексика2 : 3
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Аргентина26
2
1/4 финала
Канада23
3 Перу21
4 Чили21
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Венесуэла13
2
1/4 финала
Мексика13
3 Эквадор10
4 Ямайка10
Группа C
КомандаИО
1
1/4 финала
Уругвай13
2
1/4 финала
США13
3 Панама10
4 Боливия10
Группа D
КомандаИО
1
1/4 финала
Колумбия13
2
1/4 финала
Бразилия11
3 Коста-Рика11
4 Парагвай10

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close