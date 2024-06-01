Венесуэла - Мексика 27 Июня прямая трансляция
Стадион: Соу-Фай (Инглвуд, США), вместимость: 70240
27 Июня 2024 года в 04:00 (+03:00). Кубок Америки — 2024, Группа B. 2-й тур
Главный судья: Рафаэл Клаус (Санта-Барбара-д'Уэсти, Бразилия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венесуэла - Мексика, которое состоится 27 Июня 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Америки — 2024, Группа B. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Соу-Фай (Инглвуд, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Венесуэла
Мексика
|22
|вр
|Рафаэль Ромо
|21
|зщ
|Александр Гонсалес
|2
|зщ
|Науэль Феррареси
|3
|зщ
|Йордан Осорио
|15
|зщ
|Мигель Наварро
|18
|пз
|Кристиан Кассерес
|6
|пз
|Янхель Эррера
|13
|пз
|Хосе Мартинес
|11
|нп
|Дарвин Мачис
|23
|нп
|Хосе Саломон Рондон
|10
|нп
|Йеферсон Сотельдо
|1
|вр
|Хулио Гонсалес
|2
|зщ
|Хорхе Санчес
|3
|зщ
|Сесар Монтес
|5
|зщ
|Хоан Васкес
|6
|зщ
|Херардо Артеага
|7
|пз
|Луис Ромо
|24
|пз
|Луис Чавес
|17
|пз
|Орбелин Пинеда
|9
|пз
|Хулиан Киньонес
|15
|нп
|Уриэль Антуна
|11
|нп
|Сантьяго Хименес
Главные тренеры
|Фернандо Батиста
|Хайме Артуро Лосано
История личных встреч
|06.06.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|3 : 1
|14.06.2016
|Кубок Америки - 2016
|Группа C
|1 : 1
|30.03.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Март 2011
|1 : 1
|23.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа B. 1-й тур
|1 : 2
|25.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|11.12.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|22.11.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 6-й тур
|1 : 1
|23.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа B. 1-й тур
|1 : 0
|09.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|06.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 4
|01.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|17.12.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Аргентина
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Канада
|2
|3
|3
|Перу
|2
|1
|4
|Чили
|2
|1
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Венесуэла
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Мексика
|1
|3
|3
|Эквадор
|1
|0
|4
|Ямайка
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Уругвай
|1
|3
| 2
1/4 финала
|США
|1
|3
|3
|Панама
|1
|0
|4
|Боливия
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Колумбия
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Бразилия
|1
|1
|3
|Коста-Рика
|1
|1
|4
|Парагвай
|1
|0