Панама - США 28 Июня прямая трансляция
Стадион: Мерседес-Бенц Стэдиум (Атланта, США), вместимость: 71000
28 Июня 2024 года в 01:00 (+03:00). Кубок Америки — 2024, Группа C. 2-й тур
Главный судья: Иван Бартон (Санта-Ана, Сальвадор);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Панама - США, которое состоится 28 Июня 2024 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Америки — 2024, Группа C. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц Стэдиум (Атланта, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Панама
США
|22
|вр
|Орландо Москера
|23
|зщ
|Микаэль Мурильо
|24
|зщ
|Эдгардо Фаринья
|3
|зщ
|Хосе Кордоба
|25
|зщ
|Родерик Миллер
|15
|зщ
|Эрик Дэвис
|7
|пз
|Хосе Родригес
|8
|пз
|Адальберто Карраскилья
|10
|пз
|Эдгар Барсенас
|14
|нп
|Джовани Вельч
|17
|нп
|Хосе Фахардо
|1
|вр
|Мэтт Тёрнер
|22
|зщ
|Джозеф Скалли
|3
|зщ
|Крис Ричардс
|5
|зщ
|Энтони Робинсон
|13
|пз
|Тим Рим
|7
|пз
|Джованни Рейна
|6
|пз
|Юнус Муса
|8
|пз
|Уэстон Маккенни
|21
|нп
|Тимоти Веа
|20
|нп
|Фоларин Балогун
|10
|нп
|Кристиан Пулишич
Главные тренеры
|Томас Кристиансен
|Грегг Берхалтер
История личных встреч
|13.07.2023
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|1/2 финала
|1 : 1 4 : 5
|28.03.2022
|ЧМ-2022 - Северная Америка
|3-й раунд. 13-й тур
|5 : 1
|11.10.2021
|ЧМ-2022 - Северная Америка
|3-й раунд. 5-й тур
|1 : 0
|16.11.2020
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|6 : 2
|27.06.2019
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|Группа D. 3-й тур
|0 : 1
|28.01.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|3 : 0
|07.10.2017
|ЧМ-2018 - Северная Америка
|5-й раунд. 9-й тур
|4 : 0
|08.07.2017
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|Группа B. 1-й тур
|1 : 1
|29.03.2017
|ЧМ-2018 - Северная Америка
|5-й раунд. 4-й тур
|1 : 1
|25.07.2015
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|За 3-е место
|1 : 1 2 : 3
|24.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа C. 1-й тур
|3 : 1
|17.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|10.06.2024
|ЧМ-2026 - Северная Америка
|Группа D. 2-й тур
|1 : 3
|07.06.2024
|ЧМ-2026 - Северная Америка
|Группа D. 1-й тур
|2 : 0
|27.08.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|24.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа C. 1-й тур
|2 : 0
|13.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|09.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 5
|20.01.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|18.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Аргентина
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Канада
|2
|3
|3
|Перу
|2
|1
|4
|Чили
|2
|1
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Венесуэла
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Эквадор
|2
|3
|3
|Мексика
|2
|3
|4
|Ямайка
|2
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Уругвай
|1
|3
| 2
1/4 финала
|США
|1
|3
|3
|Панама
|1
|0
|4
|Боливия
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Колумбия
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Бразилия
|1
|1
|3
|Коста-Рика
|1
|1
|4
|Парагвай
|1
|0