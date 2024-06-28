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Панама - США 28 Июня прямая трансляция

Стадион: Мерседес-Бенц Стэдиум (Атланта, США), вместимость: 71000
28 Июня 2024 года в 01:00 (+03:00). Кубок Америки — 2024, Группа C. 2-й тур
Главный судья: Иван Бартон (Санта-Ана, Сальвадор);
Панама
США

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Панама - США, которое состоится 28 Июня 2024 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Америки — 2024, Группа C. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц Стэдиум (Атланта, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Панама
США
22 Панама вр Орландо Москера
23 Панама зщ Микаэль Мурильо
24 Панама зщ Эдгардо Фаринья
3 Панама зщ Хосе Кордоба
25 Панама зщ Родерик Миллер
15 Панама зщ Эрик Дэвис
7 Панама пз Хосе Родригес
8 Панама пз Адальберто Карраскилья
10 Панама пз Эдгар Барсенас
14 Панама нп Джовани Вельч
17 Панама нп Хосе Фахардо
1 США вр Мэтт Тёрнер
22 США зщ Джозеф Скалли
3 США зщ Крис Ричардс
5 США зщ Энтони Робинсон
13 США пз Тим Рим
7 США пз Джованни Рейна
6 США пз Юнус Муса
8 США пз Уэстон Маккенни
21 США нп Тимоти Веа
20 США нп Фоларин Балогун
10 США нп Кристиан Пулишич
Главные тренеры
Испания Томас Кристиансен
США Грегг Берхалтер
История личных встреч
13.07.2023 Золотой кубок КОНКАКАФ 1/2 финала США1 : 1 4 : 5Панама
28.03.2022 ЧМ-2022 - Северная Америка 3-й раунд. 13-й тур США5 : 1Панама
11.10.2021 ЧМ-2022 - Северная Америка 3-й раунд. 5-й тур Панама1 : 0США
16.11.2020 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 США6 : 2Панама
27.06.2019 Золотой кубок КОНКАКАФ Группа D. 3-й тур Панама0 : 1США
28.01.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 США3 : 0Панама
07.10.2017 ЧМ-2018 - Северная Америка 5-й раунд. 9-й тур США4 : 0Панама
08.07.2017 Золотой кубок КОНКАКАФ Группа B. 1-й тур США1 : 1Панама
29.03.2017 ЧМ-2018 - Северная Америка 5-й раунд. 4-й тур Панама1 : 1США
25.07.2015 Золотой кубок КОНКАКАФ За 3-е место США1 : 1 2 : 3Панама
24.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа C. 1-й тур 3 : 1Панама
17.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Панама0 : 1
10.06.2024 ЧМ-2026 - Северная Америка Группа D. 2-й тур 1 : 3Панама
07.06.2024 ЧМ-2026 - Северная Америка Группа D. 1-й тур Панама2 : 0
27.08.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 2Панама
24.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа C. 1-й тур США2 : 0
13.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи США1 : 1
09.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи США1 : 5
20.01.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи США0 : 1
18.10.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи США4 : 0
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Аргентина26
2
1/4 финала
Канада23
3 Перу21
4 Чили21
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Венесуэла26
2
1/4 финала
Эквадор23
3 Мексика23
4 Ямайка20
Группа C
КомандаИО
1
1/4 финала
Уругвай13
2
1/4 финала
США13
3 Панама10
4 Боливия10
Группа D
КомандаИО
1
1/4 финала
Колумбия13
2
1/4 финала
Бразилия11
3 Коста-Рика11
4 Парагвай10

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