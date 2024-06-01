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Уругвай - Боливия 28 Июня прямая трансляция

Стадион: Метлайф (Ист-Ратерфорд, США), вместимость: 82566
28 Июня 2024 года в 04:00 (+03:00). Кубок Америки — 2024, Группа C. 2-й тур
Главный судья: Хуан Габриэль Бенитес (Парагвай);
Уругвай
Боливия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уругвай - Боливия, которое состоится 28 Июня 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Америки — 2024, Группа C. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Метлайф (Ист-Ратерфорд, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уругвай
Боливия
1 Уругвай вр Серхио Рочет
8 Уругвай зщ Наитан Нандес
4 Уругвай зщ Рональд Араухо
16 Уругвай зщ Матиас Оливера
17 Уругвай зщ Матиас Винья
20 Уругвай зщ Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
15 Уругвай пз Федерико Вальверде
5 Уругвай пз Мануэль Угарте
11 Уругвай пз Факундо Пельистри
10 Уругвай пз Хиорхьян де Арраскаета
19 Уругвай нп Дарвин Нуньес
23 Боливия вр Гильермо Вискарра
2 Боливия зщ Хесус Сагредо
4 Боливия зщ Луис Акин
3 Боливия зщ Даниель Медина
21 Боливия зщ Хосе Сагредо
6 Боливия пз Лионель Хустиньяно
20 Боливия пз Фернандо Сауседо
7 Боливия пз Мигель Терсерос
15 Боливия пз Габриэль Вильямиль
18 Боливия нп Родриго Рамальо
19 Боливия нп Бруно Миранда
Главные тренеры
Аргентина Марсело Бьельса
Бразилия Антонио Карлос Заго
История личных встреч
22.11.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 6-й тур Уругвай3 : 0Боливия
16.11.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 14-й тур Боливия3 : 0Уругвай
06.09.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 6-й тур Уругвай4 : 2Боливия
25.06.2021 Кубок Америки Группа А. 4-й тур Боливия0 : 2Уругвай
11.10.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 18-й тур Уругвай4 : 2Боливия
08.10.2015 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур Боливия0 : 2Уругвай
17.10.2012 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 10-й тур Боливия4 : 1Уругвай
07.10.2011 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 1-й тур Уругвай4 : 2Боливия
14.10.2008 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 10-й тур Боливия2 : 2Уругвай
13.10.2007 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 1-й тур Уругвай5 : 0Боливия
24.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа C. 1-й тур Уругвай3 : 1
06.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 4Уругвай
01.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 0Уругвай
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 2 : 1Уругвай
22.11.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 6-й тур Уругвай3 : 0Боливия
24.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа C. 1-й тур 2 : 0Боливия
16.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 3 : 0Боливия
13.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 3 : 1Боливия
01.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 1 : 0Боливия
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Боливия1 : 0
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Аргентина26
2
1/4 финала
Канада23
3 Перу21
4 Чили21
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Венесуэла26
2
1/4 финала
Эквадор23
3 Мексика23
4 Ямайка20
Группа C
КомандаИО
1
1/4 финала
Уругвай13
2
1/4 финала
США13
3 Панама10
4 Боливия10
Группа D
КомандаИО
1
1/4 финала
Колумбия13
2
1/4 финала
Бразилия11
3 Коста-Рика11
4 Парагвай10

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