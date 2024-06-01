Уругвай - Боливия 28 Июня прямая трансляция
Стадион: Метлайф (Ист-Ратерфорд, США), вместимость: 82566
28 Июня 2024 года в 04:00 (+03:00). Кубок Америки — 2024, Группа C. 2-й тур
Главный судья: Хуан Габриэль Бенитес (Парагвай);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уругвай - Боливия, которое состоится 28 Июня 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Америки — 2024, Группа C. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Метлайф (Ист-Ратерфорд, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уругвай
Боливия
|1
|вр
|Серхио Рочет
|8
|зщ
|Наитан Нандес
|4
|зщ
|Рональд Араухо
|16
|зщ
|Матиас Оливера
|17
|зщ
|Матиас Винья
|20
|зщ
|Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
|15
|пз
|Федерико Вальверде
|5
|пз
|Мануэль Угарте
|11
|пз
|Факундо Пельистри
|10
|пз
|Хиорхьян де Арраскаета
|19
|нп
|Дарвин Нуньес
|23
|вр
|Гильермо Вискарра
|2
|зщ
|Хесус Сагредо
|4
|зщ
|Луис Акин
|3
|зщ
|Даниель Медина
|21
|зщ
|Хосе Сагредо
|6
|пз
|Лионель Хустиньяно
|20
|пз
|Фернандо Сауседо
|7
|пз
|Мигель Терсерос
|15
|пз
|Габриэль Вильямиль
|18
|нп
|Родриго Рамальо
|19
|нп
|Бруно Миранда
Главные тренеры
|Марсело Бьельса
|Антонио Карлос Заго
История личных встреч
|22.11.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 6-й тур
|3 : 0
|16.11.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 14-й тур
|3 : 0
|06.09.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 6-й тур
|4 : 2
|25.06.2021
|Кубок Америки
|Группа А. 4-й тур
|0 : 2
|11.10.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 18-й тур
|4 : 2
|08.10.2015
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|0 : 2
|17.10.2012
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 10-й тур
|4 : 1
|07.10.2011
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 1-й тур
|4 : 2
|14.10.2008
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 10-й тур
|2 : 2
|13.10.2007
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 1-й тур
|5 : 0
|24.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа C. 1-й тур
|3 : 1
|06.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 4
|01.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|22.11.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 6-й тур
|3 : 0
|24.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа C. 1-й тур
|2 : 0
|16.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|13.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|01.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Аргентина
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Канада
|2
|3
|3
|Перу
|2
|1
|4
|Чили
|2
|1
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Венесуэла
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Эквадор
|2
|3
|3
|Мексика
|2
|3
|4
|Ямайка
|2
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Уругвай
|1
|3
| 2
1/4 финала
|США
|1
|3
|3
|Панама
|1
|0
|4
|Боливия
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Колумбия
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Бразилия
|1
|1
|3
|Коста-Рика
|1
|1
|4
|Парагвай
|1
|0