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Колумбия - Коста-Рика 29 Июня прямая трансляция

Стадион: Стейт Фарм Стэдиум (Глендейл, США), вместимость: 63400
29 Июня 2024 года в 01:00 (+03:00). Кубок Америки — 2024, Группа D. 2-й тур
Главный судья: Густаво Техера (Уругвай);
Колумбия
Коста-Рика

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колумбия - Коста-Рика, которое состоится 29 Июня 2024 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Америки — 2024, Группа D. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Стейт Фарм Стэдиум (Глендейл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колумбия
Коста-Рика
12 Колумбия вр Камило Варгас
21 Колумбия зщ Даниэль Муньос
13 Колумбия зщ Йерри Мина
23 Колумбия зщ Давинсон Санчес
17 Колумбия зщ Хоан Мохика
6 Колумбия пз Ричард Риос
16 Колумбия пз Хефферсон Лерма
11 Колумбия пз Джон Арьяс
10 Колумбия пз Хамес Родригес
7 Колумбия пз Луис Диас
14 Колумбия нп Джон Дуран
23 Коста-Рика вр Патрик Секейра
3 Коста-Рика зщ Хейланд Митчелл
4 Коста-Рика зщ Хуан Варгас
15 Коста-Рика зщ Франсиско Кальво
22 Коста-Рика пз Аксель Кирос
13 Коста-Рика пз Хефферсон Бренес
14 Коста-Рика пз Орландо Гало
11 Коста-Рика пз Ариэль Ласситер
10 Коста-Рика пз Брандон Агилера
9 Коста-Рика нп Манфред Угальде
21 Коста-Рика нп Альваро Самора
Главные тренеры
Аргентина Нестор Лоренсо
Аргентина Густаво Альфаро
История личных встреч
17.10.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Колумбия3 : 1Коста-Рика
12.06.2016 Кубок Америки - 2016 Группа A Колумбия2 : 3Коста-Рика
07.06.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Колумбия1 : 0Коста-Рика
02.07.2011 Кубок Америки Группа A. 1-й тур Колумбия1 : 0Коста-Рика
25.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа D. 1-й тур Колумбия2 : 1
16.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Колумбия3 : 0
09.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 1 : 5Колумбия
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 2 : 3Колумбия
22.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 1Колумбия
25.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа D. 1-й тур 0 : 0Коста-Рика
10.06.2024 ЧМ-2026 - Северная Америка Группа B. 2-й тур 0 : 3Коста-Рика
07.06.2024 ЧМ-2026 - Северная Америка Группа B. 1-й тур Коста-Рика4 : 0
01.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Коста-Рика0 : 0
27.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 3 : 1Коста-Рика
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Аргентина26
2
1/4 финала
Канада23
3 Перу21
4 Чили21
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Венесуэла26
2
1/4 финала
Эквадор23
3 Мексика23
4 Ямайка20
Группа C
КомандаИО
1
1/4 финала
Уругвай26
2
1/4 финала
США23
3 Панама23
4 Боливия20
Группа D
КомандаИО
1
1/4 финала
Колумбия13
2
1/4 финала
Бразилия11
3 Коста-Рика11
4 Парагвай10

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