Колумбия - Коста-Рика 29 Июня прямая трансляция
Стадион: Стейт Фарм Стэдиум (Глендейл, США), вместимость: 63400
29 Июня 2024 года в 01:00 (+03:00). Кубок Америки — 2024, Группа D. 2-й тур
Главный судья: Густаво Техера (Уругвай);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колумбия - Коста-Рика, которое состоится 29 Июня 2024 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Америки — 2024, Группа D. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Стейт Фарм Стэдиум (Глендейл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колумбия
Коста-Рика
|12
|вр
|Камило Варгас
|21
|зщ
|Даниэль Муньос
|13
|зщ
|Йерри Мина
|23
|зщ
|Давинсон Санчес
|17
|зщ
|Хоан Мохика
|6
|пз
|Ричард Риос
|16
|пз
|Хефферсон Лерма
|11
|пз
|Джон Арьяс
|10
|пз
|Хамес Родригес
|7
|пз
|Луис Диас
|14
|нп
|Джон Дуран
|23
|вр
|Патрик Секейра
|3
|зщ
|Хейланд Митчелл
|4
|зщ
|Хуан Варгас
|15
|зщ
|Франсиско Кальво
|22
|пз
|Аксель Кирос
|13
|пз
|Хефферсон Бренес
|14
|пз
|Орландо Гало
|11
|пз
|Ариэль Ласситер
|10
|пз
|Брандон Агилера
|9
|нп
|Манфред Угальде
|21
|нп
|Альваро Самора
Главные тренеры
|Нестор Лоренсо
|Густаво Альфаро
История личных встреч
|17.10.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|3 : 1
|12.06.2016
|Кубок Америки - 2016
|Группа A
|2 : 3
|07.06.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|02.07.2011
|Кубок Америки
|Группа A. 1-й тур
|1 : 0
|25.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа D. 1-й тур
|2 : 1
|16.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|09.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 5
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|25.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа D. 1-й тур
|0 : 0
|10.06.2024
|ЧМ-2026 - Северная Америка
|Группа B. 2-й тур
|0 : 3
|07.06.2024
|ЧМ-2026 - Северная Америка
|Группа B. 1-й тур
|4 : 0
|01.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|27.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Аргентина
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Канада
|2
|3
|3
|Перу
|2
|1
|4
|Чили
|2
|1
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Венесуэла
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Эквадор
|2
|3
|3
|Мексика
|2
|3
|4
|Ямайка
|2
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Уругвай
|2
|6
| 2
1/4 финала
|США
|2
|3
|3
|Панама
|2
|3
|4
|Боливия
|2
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Колумбия
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Бразилия
|1
|1
|3
|Коста-Рика
|1
|1
|4
|Парагвай
|1
|0