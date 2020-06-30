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Аргентина - Перу 30 Июня прямая трансляция

Стадион: Хард Рок (Майами, Флорида, США), вместимость: 74918
30 Июня 2024 года в 03:00 (+03:00). Кубок Америки — 2024, Группа A. 3-й тур
Главный судья: Сесар Артуро Рамос (Кульякан, Мексика);
Аргентина
Перу

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аргентина - Перу, которое состоится 30 Июня 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Америки — 2024, Группа A. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Хард Рок (Майами, Флорида, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аргентина
Перу
23 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
4 Аргентина зщ Гонсало Монтьель
6 Аргентина зщ Херман Песселья
19 Аргентина зщ Николас Отаменди
3 Аргентина зщ Николас Тальяфико
24 Аргентина пз Энцо Фернандес
5 Аргентина пз Леандро Паредес
14 Аргентина пз Эксекиэль Паласиос
17 Аргентина пз Алехандро Гарначо
11 Аргентина нп Анхель Ди Мария
22 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
1 Перу вр Педро Гальесе
4 Перу зщ Андресон Сантамария
5 Перу зщ Карлос Самбрано
22 Перу зщ Александер Кальенс
7 Перу пз Анди Поло
8 Перу пз Серхио Пенья
16 Перу пз Вильдер Картахена
23 Перу пз Пьеро Киспе
6 Перу пз Маркос Лопес
20 Перу пз Эдисон Флорес
14 Перу нп Джанлука Лападула
Главные тренеры
Аргентина Лионель Скалони
Уругвай Хорхе Фоссати
История личных встреч
18.10.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 4-й тур Перу0 : 2Аргентина
15.10.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 12-й тур Аргентина1 : 0Перу
18.11.2020 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 4-й тур Перу0 : 2Аргентина
06.10.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 17-й тур Аргентина0 : 0Перу
07.10.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 9-й тур Перу2 : 2Аргентина
12.10.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 17-й тур Аргентина3 : 1Перу
12.09.2012 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 8-й тур Перу1 : 1Аргентина
11.10.2009 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 17-й тур Аргентина2 : 1Перу
11.09.2008 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 8-й тур Перу1 : 1Аргентина
26.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа A. 2-й тур 0 : 1Аргентина
21.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа A. 1-й тур Аргентина2 : 0
15.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 1 : 4Аргентина
10.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Аргентина1 : 0
27.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Аргентина3 : 1
26.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа A. 2-й тур Перу0 : 1
22.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа A. 1-й тур Перу0 : 0
15.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Перу1 : 0
08.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Перу0 : 0
27.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Перу4 : 1
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Аргентина26
2
1/4 финала
Канада23
3 Перу21
4 Чили21
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Венесуэла26
2
1/4 финала
Эквадор23
3 Мексика23
4 Ямайка20
Группа C
КомандаИО
1
1/4 финала
Уругвай26
2
1/4 финала
США23
3 Панама23
4 Боливия20
Группа D
КомандаИО
1
1/4 финала
Колумбия26
2
1/4 финала
Бразилия24
3 Коста-Рика21
4 Парагвай20

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