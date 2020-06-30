Аргентина - Перу 30 Июня прямая трансляция
Стадион: Хард Рок (Майами, Флорида, США), вместимость: 74918
30 Июня 2024 года в 03:00 (+03:00). Кубок Америки — 2024, Группа A. 3-й тур
Главный судья: Сесар Артуро Рамос (Кульякан, Мексика);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аргентина - Перу, которое состоится 30 Июня 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Америки — 2024, Группа A. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Хард Рок (Майами, Флорида, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аргентина
Перу
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|4
|зщ
|Гонсало Монтьель
|6
|зщ
|Херман Песселья
|19
|зщ
|Николас Отаменди
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|24
|пз
|Энцо Фернандес
|5
|пз
|Леандро Паредес
|14
|пз
|Эксекиэль Паласиос
|17
|пз
|Алехандро Гарначо
|11
|нп
|Анхель Ди Мария
|22
|нп
|Лаутаро Мартинес
|1
|вр
|Педро Гальесе
|4
|зщ
|Андресон Сантамария
|5
|зщ
|Карлос Самбрано
|22
|зщ
|Александер Кальенс
|7
|пз
|Анди Поло
|8
|пз
|Серхио Пенья
|16
|пз
|Вильдер Картахена
|23
|пз
|Пьеро Киспе
|6
|пз
|Маркос Лопес
|20
|пз
|Эдисон Флорес
|14
|нп
|Джанлука Лападула
Главные тренеры
|Лионель Скалони
|Хорхе Фоссати
История личных встреч
|18.10.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 4-й тур
|0 : 2
|15.10.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 12-й тур
|1 : 0
|18.11.2020
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 4-й тур
|0 : 2
|06.10.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 17-й тур
|0 : 0
|07.10.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 9-й тур
|2 : 2
|12.10.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 17-й тур
|3 : 1
|12.09.2012
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 8-й тур
|1 : 1
|11.10.2009
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 17-й тур
|2 : 1
|11.09.2008
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 8-й тур
|1 : 1
|26.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа A. 2-й тур
|0 : 1
|21.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа A. 1-й тур
|2 : 0
|15.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 4
|10.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|27.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|26.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа A. 2-й тур
|0 : 1
|22.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа A. 1-й тур
|0 : 0
|15.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|27.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|4 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Аргентина
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Канада
|2
|3
|3
|Перу
|2
|1
|4
|Чили
|2
|1
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Венесуэла
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Эквадор
|2
|3
|3
|Мексика
|2
|3
|4
|Ямайка
|2
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Уругвай
|2
|6
| 2
1/4 финала
|США
|2
|3
|3
|Панама
|2
|3
|4
|Боливия
|2
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Колумбия
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Бразилия
|2
|4
|3
|Коста-Рика
|2
|1
|4
|Парагвай
|2
|0