Англия - Словакия 30 Июня прямая трансляция
Стадион: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62271
30 Июня 2024 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 — финальный раунд, 1/8 финала
Главный судья: Халил Мелер (Турция);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Англия - Словакия, которое состоится 30 Июня 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 — финальный раунд, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Англия
Словакия
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|2
|зщ
|Кайл Уолкер
|5
|зщ
|Джон Стоунз
|6
|зщ
|Марк Гехи
|12
|зщ
|Киран Триппьер
|26
|пз
|Кобби Майну
|4
|пз
|Деклан Райс
|10
|пз
|Джуд Беллингем
|11
|пз
|Фил Фоден
|7
|нп
|Букайо Сака
|9
|нп
|Гарри Кейн
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|2
|зщ
|Петер Пекарик
|3
|зщ
|Денис Вавро
|14
|зщ
|Милан Шкриньяр
|16
|зщ
|Давид Ганцко
|19
|пз
|Юрай Куцка
|22
|пз
|Станислав Лоботка
|8
|пз
|Ондрей Дуда
|26
|нп
|Иван Шранц
|9
|нп
|Роберт Боженик
|17
|нп
|Лукаш Гараслин
Главные тренеры
|Гарет Саутгейт
|Франческо Кальцона
История личных встреч
|04.09.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа F. 8-й тур
|2 : 1
|04.09.2016
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа F. 1-й тур
|0 : 1
|20.06.2016
|ЧЕ-2016 - финальный раунд
|Группа B
|0 : 0
|25.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа C. 3-й тур
|0 : 0
|20.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа C. 2-й тур
|1 : 1
|16.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа C. 1-й тур
|0 : 1
|07.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|03.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|26.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа E. 3-й тур
|1 : 1
|21.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа E. 2-й тур
|1 : 2
|17.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа E. 1-й тур
|0 : 1
|09.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|05.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|4 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала ЧЕ-2024: Англия — Словакия. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
| Швейцария
Италия
|2 : 0
| Германия
Дания
|2 : 0
| Англия
Словакия
|30.06
| Испания
Грузия
|30.06
| Франция
Бельгия
|01.07
| Португалия
Словения
|01.07
| Румыния
Нидерланды
|02.07
| Австрия
Турция
|02.07
1/4 финала
| A01
Германия
|05.07
| A03
A04
|05.07
| A07
Швейцария
|06.07
| A05
A06
|06.07
1/2 финала
| WQF1
WQF2
|09.07
| WQF3
WQF4
|10.07
Финал
| WSF1
WSF2
|14.07