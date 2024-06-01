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Англия - Словакия 30 Июня прямая трансляция

Стадион: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62271
30 Июня 2024 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 — финальный раунд, 1/8 финала
Главный судья: Халил Мелер (Турция);
Англия
Словакия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Англия - Словакия, которое состоится 30 Июня 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 — финальный раунд, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Англия
Словакия
1 Англия вр Джордан Пикфорд
2 Англия зщ Кайл Уолкер
5 Англия зщ Джон Стоунз
6 Англия зщ Марк Гехи
12 Англия зщ Киран Триппьер
26 Англия пз Кобби Майну
4 Англия пз Деклан Райс
10 Англия пз Джуд Беллингем
11 Англия пз Фил Фоден
7 Англия нп Букайо Сака
9 Англия нп Гарри Кейн
1 Словакия вр Мартин Дубравка
2 Словакия зщ Петер Пекарик
3 Словакия зщ Денис Вавро
14 Словакия зщ Милан Шкриньяр
16 Словакия зщ Давид Ганцко
19 Словакия пз Юрай Куцка
22 Словакия пз Станислав Лоботка
8 Словакия пз Ондрей Дуда
26 Словакия нп Иван Шранц
9 Словакия нп Роберт Боженик
17 Словакия нп Лукаш Гараслин
Главные тренеры
Англия Гарет Саутгейт
Италия Франческо Кальцона
История личных встреч
04.09.2017 ЧМ-2018 - Европа Группа F. 8-й тур Англия2 : 1Словакия
04.09.2016 ЧМ-2018 - Европа Группа F. 1-й тур Словакия0 : 1Англия
20.06.2016 ЧЕ-2016 - финальный раунд Группа B Словакия0 : 0Англия
25.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа C. 3-й тур Англия0 : 0
20.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа C. 2-й тур 1 : 1Англия
16.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа C. 1-й тур 0 : 1Англия
07.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Англия0 : 1
03.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Англия3 : 0
26.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа E. 3-й тур Словакия1 : 1
21.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа E. 2-й тур Словакия1 : 2
17.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа E. 1-й тур 0 : 1Словакия
09.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Словакия4 : 0
05.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Словакия4 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала ЧЕ-2024: Англия — Словакия. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
Швейцария
Италия
2 : 0
Германия
Дания
2 : 0
Англия
Словакия
30.06
Испания
Грузия
30.06
Франция
Бельгия
01.07
Португалия
Словения
01.07
Румыния
Нидерланды
02.07
Австрия
Турция
02.07
1/4 финала
A01
Германия
05.07
A03
A04
05.07
A07
Швейцария
06.07
A05
A06
06.07
1/2 финала
WQF1
WQF2
09.07
WQF3
WQF4
10.07
Финал
WSF1
WSF2
14.07

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