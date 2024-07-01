Гран-при Великобритании смотреть онлайн. Гонка. Формула-1 2024. Этап 12
Арена: Автодром Сильверстоун (Сильверстоун, Великобритания)Этап 12, Сильверстоун, Великобритания. Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
07 Июля 2024 года в 17:00 (+03:00)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Составы команд
|№
|Спортсмен
|Команда
|Результат
|Очки
|1
|Джордж Расселл
|Mercedes AMG F1
|2
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes AMG F1
|3
|Ландо Норрис
|McLaren
|4
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|5
|Оскар Пиастри
|McLaren
|6
|Нико Хюлькенберг
|Haas
|7
|Карлос Сайнс
|Scuderia Ferrari
|8
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|9
|Александер Албон
|Williams
|10
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|11
|Шарль Леклер
|Scuderia Ferrari
|12
|Логан Сарджент
|Williams
|13
|Юки Цунода
|RB
|14
|Гуаньюй Чжоу
|Kick Sauber
|15
|Даниэль Риккардо
|RB
|16
|Валттери Боттас
|Kick Sauber
|17
|Кевин Магнуссен
|Haas
|18
|Эстебан Окон
|Alpine
|19
|Серхио Перес
|Red Bull
|20
|Пьер Гасли
|Alpine