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Гран-при Великобритании смотреть онлайн. Гонка. Формула-1 2024. Этап 12

Арена: Автодром Сильверстоун (Сильверстоун, Великобритания)
Этап 12, Сильверстоун, Великобритания. Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
07 Июля 2024 года в 17:00 (+03:00)

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Составы команд
Спортсмен Команда Результат Очки
1 Великобритания Джордж Расселл Mercedes AMG F1
2 Великобритания Льюис Хэмилтон Mercedes AMG F1
3 Великобритания Ландо Норрис McLaren
4 Нидерланды Макс Ферстаппен Red Bull
5 Австралия Оскар Пиастри McLaren
6 Германия Нико Хюлькенберг Haas
7 Испания Карлос Сайнс Scuderia Ferrari
8 Канада Лэнс Стролл Aston Martin
9 Таиланд Александер Албон Williams
10 Испания Фернандо Алонсо Aston Martin
11 Монако Шарль Леклер Scuderia Ferrari
12 США Логан Сарджент Williams
13 Япония Юки Цунода RB
14 Китай Гуаньюй Чжоу Kick Sauber
15 Австралия Даниэль Риккардо RB
16 Финляндия Валттери Боттас Kick Sauber
17 Дания Кевин Магнуссен Haas
18 Франция Эстебан Окон Alpine
19 Мексика Серхио Перес Red Bull
20 Франция Пьер Гасли Alpine

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