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ЦСКА - Партизан 07 Июля прямая трансляция

Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
07 Июля 2024 года в 19:30 (+03:00). BetBoom Братский Кубок, 2-й тур
ЦСКА
Партизан

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Партизан, которое состоится 07 Июля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: BetBoom Братский Кубок, 2-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва, Россия
Партизан
Белград, Сербия
Главные тренеры
Сербия Марко Николич
Сербия Александар Станоевич
История личных встреч
27.01.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи ЦСКА2 : 1Партизан
01.07.2017 Товарищеские матчи (клубы) - 2017 Июль 2017 ЦСКА3 : 0Партизан
05.07.2024 Россия - МФЛ 13-й тур 1 : 0ЦСКА
04.07.2024 BetBoom Братский Кубок 1-й тур ЦСКА4 : 0
29.06.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 ЦСКА2 : 1
28.06.2024 Россия - МФЛ 12-й тур ЦСКА3 : 1
21.06.2024 Россия - МФЛ 11-й тур 0 : 2ЦСКА
03.07.2024 BetBoom Братский Кубок 1-й тур 2 : 2 2 : 4Партизан
25.05.2024 Сербия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 37-й тур Партизан2 : 2
17.05.2024 Сербия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 36-й тур 0 : 1Партизан
12.05.2024 Сербия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 35-й тур Партизан3 : 0
08.05.2024 Сербия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 34-й тур 3 : 3Партизан
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Братского Кубка: ЦСКА — «Партизан». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Динамо М24
2 ЦСКА13
3 Партизан12
4 ОФК Белград20

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