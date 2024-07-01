ЦСКА - Партизан 07 Июля прямая трансляция
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
07 Июля 2024 года в 19:30 (+03:00). BetBoom Братский Кубок, 2-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Партизан, которое состоится 07 Июля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: BetBoom Братский Кубок, 2-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА
Москва, Россия
Партизан
Белград, Сербия
Главные тренеры
|Марко Николич
|Александар Станоевич
История личных встреч
|27.01.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|01.07.2017
|Товарищеские матчи (клубы) - 2017
|Июль 2017
|3 : 0
|05.07.2024
|Россия - МФЛ
|13-й тур
|1 : 0
|04.07.2024
|BetBoom Братский Кубок
|1-й тур
|4 : 0
|29.06.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|2 : 1
|28.06.2024
|Россия - МФЛ
|12-й тур
|3 : 1
|21.06.2024
|Россия - МФЛ
|11-й тур
|0 : 2
|03.07.2024
|BetBoom Братский Кубок
|1-й тур
|2 : 2 2 : 4
|25.05.2024
|Сербия — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 37-й тур
|2 : 2
|17.05.2024
|Сербия — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|0 : 1
|12.05.2024
|Сербия — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|3 : 0
|08.05.2024
|Сербия — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 34-й тур
|3 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Братского Кубка: ЦСКА — «Партизан». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо М
|2
|4
|2
|ЦСКА
|1
|3
|3
|Партизан
|1
|2
|4
|ОФК Белград
|2
|0