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Динамо М - Спартак М 12 Июля прямая трансляция

Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
12 Июля 2024 года в 17:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
Динамо М
Спартак М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Спартак М, которое состоится 12 Июля 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва, Россия
Спартак М
Москва, Россия
Главные тренеры
Чехия Марцел Личка
Сербия Деян Станкович
История личных встреч
01.05.2024 Fonbet Кубок России 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов) Динамо М0 : 2Спартак М
07.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур Динамо М1 : 2Спартак М
04.10.2023 Fonbet Кубок России Группа D Динамо М3 : 0Спартак М
23.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Спартак М1 : 0Динамо М
29.08.2023 Fonbet Кубок России Группа D Спартак М4 : 1Динамо М
08.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 22-й тур Спартак М3 : 3Динамо М
20.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Динамо М1 : 0Спартак М
29.05.2022 Кубок России Финал Спартак М2 : 1Динамо М
06.03.2022 Россия - Премьер-Лига 20-й тур Динамо М0 : 2Спартак М
16.10.2021 Россия - Премьер-Лига 11-й тур Спартак М2 : 2Динамо М
06.07.2024 BetBoom Братский Кубок 2-й тур Динамо М2 : 0
05.07.2024 Россия - МФЛ 13-й тур Динамо М3 : 2
03.07.2024 BetBoom Братский Кубок 1-й тур Динамо М2 : 2 2 : 4
30.06.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Динамо М0 : 3
28.06.2024 Россия - МФЛ 12-й тур 0 : 2Динамо М
07.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Спартак М1 : 0
05.07.2024 Россия - МФЛ 13-й тур Спартак М0 : 2
05.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 1 : 1Спартак М
28.06.2024 Россия - МФЛ 12-й тур 0 : 2Спартак М
27.06.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Спартак М3 : 1

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