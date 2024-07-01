Динамо М - Спартак М 12 Июля прямая трансляция
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
12 Июля 2024 года в 17:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Спартак М, которое состоится 12 Июля 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва, Россия
Спартак М
Москва, Россия
Главные тренеры
|Марцел Личка
|Деян Станкович
История личных встреч
|01.05.2024
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|0 : 2
|07.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 2
|04.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|3 : 0
|23.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|29.08.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|4 : 1
|08.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 3
|20.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 0
|29.05.2022
|Кубок России
|Финал
|2 : 1
|06.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|20-й тур
|0 : 2
|16.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|11-й тур
|2 : 2
|06.07.2024
|BetBoom Братский Кубок
|2-й тур
|2 : 0
|05.07.2024
|Россия - МФЛ
|13-й тур
|3 : 2
|03.07.2024
|BetBoom Братский Кубок
|1-й тур
|2 : 2 2 : 4
|30.06.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|0 : 3
|28.06.2024
|Россия - МФЛ
|12-й тур
|0 : 2
|07.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|1 : 0
|05.07.2024
|Россия - МФЛ
|13-й тур
|0 : 2
|05.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|1 : 1
|28.06.2024
|Россия - МФЛ
|12-й тур
|0 : 2
|27.06.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|3 : 1