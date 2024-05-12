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Црвена Звезда - Тальерес 12 Июля прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
12 Июля 2024 года в 18:00 (+03:00). Winline Летний Кубок РПЛ
Црвена Звезда
Тальерес

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Црвена Звезда - Тальерес, которое состоится 12 Июля 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Winline Летний Кубок РПЛ, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Тальерес
Кордова, Аргентина
Главные тренеры
Сербия Владан Милоевич
Аргентина Вальтер Рибонетто
История личных встреч
08.07.2024 Winline Летний Кубок РПЛ 1 : 2Црвена Звезда
05.07.2024 Winline Летний Кубок РПЛ Црвена Звезда2 : 0
25.05.2024 Сербия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 37-й тур Црвена Звезда4 : 1
16.05.2024 Сербия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 36-й тур 0 : 4Црвена Звезда
12.05.2024 Сербия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 35-й тур Црвена Звезда3 : 2
08.07.2024 Winline Летний Кубок РПЛ 5 : 0Тальерес
05.07.2024 Winline Летний Кубок РПЛ 1 : 0Тальерес
15.06.2024 Аргентина - Примера Лига Професиональ - 2-я фаза. 5-й тур Тальерес2 : 1
07.06.2024 Кубок Аргентины 2024 1/16 финала Тальерес1 : 0
03.06.2024 Аргентина - Примера Лига Професиональ - 2-я фаза. 4-й тур 2 : 4Тальерес
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Црвена Звезда26
2 Зенит36
3 Сочи33
4 Тальерес20

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