Црвена Звезда - Тальерес 12 Июля прямая трансляция
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
12 Июля 2024 года в 18:00 (+03:00). Winline Летний Кубок РПЛ
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Црвена Звезда - Тальерес, которое состоится 12 Июля 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Winline Летний Кубок РПЛ, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Тальерес
Кордова, Аргентина
Главные тренеры
|Владан Милоевич
|Вальтер Рибонетто
История личных встреч
|08.07.2024
|Winline Летний Кубок РПЛ
|1 : 2
|05.07.2024
|Winline Летний Кубок РПЛ
|2 : 0
|25.05.2024
|Сербия — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 37-й тур
|4 : 1
|16.05.2024
|Сербия — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|0 : 4
|12.05.2024
|Сербия — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|3 : 2
|08.07.2024
|Winline Летний Кубок РПЛ
|5 : 0
|05.07.2024
|Winline Летний Кубок РПЛ
|1 : 0
|15.06.2024
|Аргентина - Примера
|Лига Професиональ - 2-я фаза. 5-й тур
|2 : 1
|07.06.2024
|Кубок Аргентины 2024
|1/16 финала
|1 : 0
|03.06.2024
|Аргентина - Примера
|Лига Професиональ - 2-я фаза. 4-й тур
|2 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Црвена Звезда
|2
|6
|2
|Зенит
|3
|6
|3
|Сочи
|3
|3
|4
|Тальерес
|2
|0