Зенит - Краснодар 13 Июля прямая трансляция
Стадион: Волгоград Арена (Волгоград, Россия), вместимость: 45568
13 Июля 2024 года в 20:30 (+03:00). OLIMPBET Суперкубок России 2024, Финал
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Краснодар, которое состоится 13 Июля 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: OLIMPBET Суперкубок России 2024, Финал, оно проводится на стадионе: Волгоград Арена (Волгоград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
|13.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 2
|11.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|13.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 2
|30.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 1
|25.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|26-й тур
|1 : 3
|07.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|3-й тур
|3 : 2
|17.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|26-й тур
|2 : 2
|08.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|14-й тур
|3 : 1
|05.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|26-й тур
|2 : 4
|03.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|4-й тур
|1 : 1
|12.07.2024
|Россия - МФЛ
|14-й тур
|1 : 1
|08.07.2024
|Winline Летний Кубок РПЛ
|1 : 2
|05.07.2024
|Winline Летний Кубок РПЛ
|1 : 0
|05.07.2024
|Россия - МФЛ
|13-й тур
|1 : 0
|02.07.2024
|Winline Летний Кубок РПЛ
|5 : 2
|12.07.2024
|Россия - МФЛ
|14-й тур
|3 : 0
|06.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|3 : 2
|05.07.2024
|Россия - МФЛ
|13-й тур
|0 : 2
|29.06.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|2 : 0
|28.06.2024
|Россия - МФЛ
|12-й тур
|1 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за Суперкубок России: «Зенит» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.