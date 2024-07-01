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Зенит - Краснодар 13 Июля прямая трансляция

Стадион: Волгоград Арена (Волгоград, Россия), вместимость: 45568
13 Июля 2024 года в 20:30 (+03:00). OLIMPBET Суперкубок России 2024, Финал
Зенит
Краснодар

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Краснодар, которое состоится 13 Июля 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: OLIMPBET Суперкубок России 2024, Финал, оно проводится на стадионе: Волгоград Арена (Волгоград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
Россия Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
13.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур Краснодар1 : 2Зенит
11.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур Зенит1 : 1Краснодар
13.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур Зенит2 : 2Краснодар
30.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур Краснодар0 : 1Зенит
25.04.2022 Россия - Премьер-Лига 26-й тур Краснодар1 : 3Зенит
07.08.2021 Россия - Премьер-Лига 3-й тур Зенит3 : 2Краснодар
17.04.2021 Россия - Премьер-Лига 26-й тур Краснодар2 : 2Зенит
08.11.2020 Россия - Премьер-Лига 14-й тур Зенит3 : 1Краснодар
05.07.2020 Россия - Премьер-Лига 26-й тур Краснодар2 : 4Зенит
03.08.2019 Россия - Премьер-Лига 4-й тур Зенит1 : 1Краснодар
12.07.2024 Россия - МФЛ 14-й тур 1 : 1Зенит
08.07.2024 Winline Летний Кубок РПЛ Зенит1 : 2
05.07.2024 Winline Летний Кубок РПЛ Зенит1 : 0
05.07.2024 Россия - МФЛ 13-й тур Зенит1 : 0
02.07.2024 Winline Летний Кубок РПЛ Зенит5 : 2
12.07.2024 Россия - МФЛ 14-й тур Краснодар3 : 0
06.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Краснодар3 : 2
05.07.2024 Россия - МФЛ 13-й тур 0 : 2Краснодар
29.06.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Краснодар2 : 0
28.06.2024 Россия - МФЛ 12-й тур Краснодар1 : 3
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за Суперкубок России: «Зенит» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.

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