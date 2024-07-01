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Арсенал Т - Черноморец 13 Июля прямая трансляция

Стадион: Арсенал (Тула, Россия), вместимость: 20048
13 Июля 2024 года в 16:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 1-й тур
Арсенал Т
Черноморец

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Т - Черноморец, которое состоится 13 Июля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Арсенал (Тула, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал Т
Тула
Черноморец
Новороссийск
Главные тренеры
Россия Александр Александрович Сторожук
Россия Вадим Вячеславович Гаранин
История личных встреч
03.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур Арсенал Т2 : 0Черноморец
12.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур Черноморец2 : 1Арсенал Т
06.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 2 : 1Арсенал Т
02.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 3 : 0Арсенал Т
01.06.2024 Россия - Переходные матчи Переходные матчи. 2-й матч Арсенал Т0 : 2
29.05.2024 Россия - Переходные матчи Переходные матчи. 1-й матч 1 : 2Арсенал Т
25.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур 1 : 0Арсенал Т
25.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур 2 : 1Черноморец
18.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур Черноморец0 : 2
12.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 32-й тур 1 : 1Черноморец
08.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 24-й тур 0 : 0Черноморец
04.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 31-й тур Черноморец1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т00
2
Повышение
Сокол00
3
Стыковая зона
Черноморец00
4
Стыковая зона
Торпедо М00
5 Шинник00
6 Балтика00
7 КАМАЗ00
8 СКА-Хабаровск00
9 Урал00
10 Енисей00
11 Сочи00
12 Ротор00
13 Уфа00
14 Нефтехимик00
15 Тюмень00
16
Зона вылета
Алания00
17
Зона вылета
Чайка00
18
Зона вылета
Родина00

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