Арсенал Т - Черноморец 13 Июля прямая трансляция
Стадион: Арсенал (Тула, Россия), вместимость: 20048
13 Июля 2024 года в 16:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Т - Черноморец, которое состоится 13 Июля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Арсенал (Тула, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал Т
Тула
Черноморец
Новороссийск
Главные тренеры
|Александр Александрович Сторожук
|Вадим Вячеславович Гаранин
История личных встреч
|03.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|21-й тур
|2 : 0
|12.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|2 : 1
|06.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|2 : 1
|02.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|3 : 0
|01.06.2024
|Россия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 2-й матч
|0 : 2
|29.05.2024
|Россия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 1-й матч
|1 : 2
|25.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|1 : 0
|25.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|2 : 1
|18.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|0 : 2
|12.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|32-й тур
|1 : 1
|08.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|24-й тур
|0 : 0
|04.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|31-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|0
|0
| 2
Повышение
|Сокол
|0
|0
| 3
Стыковая зона
|Черноморец
|0
|0
| 4
Стыковая зона
|Торпедо М
|0
|0
|5
|Шинник
|0
|0
|6
|Балтика
|0
|0
|7
|КАМАЗ
|0
|0
|8
|СКА-Хабаровск
|0
|0
|9
|Урал
|0
|0
|10
|Енисей
|0
|0
|11
|Сочи
|0
|0
|12
|Ротор
|0
|0
|13
|Уфа
|0
|0
|14
|Нефтехимик
|0
|0
|15
|Тюмень
|0
|0
| 16
Зона вылета
|Алания
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Чайка
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Родина
|0
|0