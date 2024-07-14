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Енисей - КАМАЗ 14 Июля прямая трансляция

14 Июля 2024 года в 13:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 1-й тур
Енисей
КАМАЗ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Енисей - КАМАЗ, которое состоится 14 Июля 2024 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Енисей
Красноярск
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
Россия Андрей Валерьевич Тихонов
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
08.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 24-й тур КАМАЗ1 : 1Енисей
28.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 16-й тур Енисей2 : 0КАМАЗ
06.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 30-й тур Енисей2 : 1КАМАЗ
01.11.2022 Fonbet Кубок России 1/16 финала КАМАЗ2 : 0Енисей
14.10.2022 Россия - Мелбет Первая лига 14-й тур КАМАЗ1 : 0Енисей
30.04.2022 ФНЛ - Первый дивизион 35-й тур Енисей0 : 0КАМАЗ
13.10.2021 ФНЛ - Первый дивизион 17-й тур КАМАЗ1 : 1Енисей
17.02.2020 Кубок ФНЛ Группа A. 2-й тур КАМАЗ2 : 2Енисей
21.11.2015 ФНЛ - Первый дивизион 22-й тур Енисей2 : 0КАМАЗ
27.07.2015 ФНЛ - Первый дивизион 4-й тур КАМАЗ0 : 1Енисей
07.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 3 : 1Енисей
26.06.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 0 : 4Енисей
25.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур Енисей2 : 0
18.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур 0 : 2Енисей
12.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 32-й тур Енисей2 : 0
29.06.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 1 : 2КАМАЗ
27.06.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 2 : 1КАМАЗ
25.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур КАМАЗ1 : 2
20.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур 2 : 0КАМАЗ
12.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 32-й тур КАМАЗ1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т13
2
Повышение
Сокол00
3
Стыковая зона
Торпедо М00
4
Стыковая зона
Шинник00
5 Балтика00
6 КАМАЗ00
7 СКА-Хабаровск00
8 Урал00
9 Енисей00
10 Сочи00
11 Ротор00
12 Уфа00
13 Нефтехимик00
14 Тюмень00
15 Алания00
16
Зона вылета
Чайка00
17
Зона вылета
Родина00
18
Зона вылета
Черноморец10

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