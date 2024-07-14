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Урал - Сочи 14 Июля прямая трансляция

14 Июля 2024 года в 16:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 1-й тур
Урал
Сочи

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Сочи, которое состоится 14 Июля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Урал
Екатеринбург
Сочи
Сочи
Главные тренеры
Россия Евгений Геннадьевич Аверьянов
Испания Роберт Морено Гонсалес
История личных встреч
21.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Сочи2 : 2Урал
22.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Урал1 : 4Сочи
03.06.2023 МИР Российская Премьер-лига 30-й тур Урал1 : 0Сочи
30.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур Сочи2 : 2Урал
20.10.2022 Fonbet Кубок России Группа D Сочи2 : 3Урал
31.08.2022 Fonbet Кубок России Группа D Урал2 : 0Сочи
27.11.2021 Россия - Премьер-Лига 16-й тур Урал1 : 1Сочи
09.08.2021 Россия - Премьер-Лига 3-й тур Сочи2 : 0Урал
29.11.2020 Россия - Премьер-Лига 16-й тур Урал1 : 0Сочи
30.08.2020 Россия - Премьер-Лига 6-й тур Сочи0 : 0Урал
12.07.2024 Россия - МФЛ 14-й тур 2 : 0Урал
05.07.2024 Россия - МФЛ 13-й тур Урал0 : 3
28.06.2024 Россия - МФЛ 12-й тур 3 : 1Урал
21.06.2024 Россия - МФЛ 11-й тур Урал1 : 1
01.06.2024 Россия - Переходные матчи Переходные матчи. 2-й матч 1 : 2Урал
12.07.2024 Россия - МФЛ 14-й тур 1 : 2Сочи
08.07.2024 Winline Летний Кубок РПЛ Сочи5 : 0
05.07.2024 Россия - МФЛ 13-й тур 0 : 4Сочи
05.07.2024 Winline Летний Кубок РПЛ 2 : 0Сочи
02.07.2024 Winline Летний Кубок РПЛ 5 : 2Сочи
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Редкий случай — сразу три клуба РПЛ покинули элиту. Если «Балтике» и «Сочи» было изначально тяжело спастись, то вот вылет «Урала» — скорее сюрприз. Понятно, что все быстро обозначили задачу вернуться, но это более далёкая перспектива.Клубам надо избавляться от легионеров. «Уралу» в этом плане проще Как же сложно «Балтике» и «Сочи» после вылета из РПЛ. Всё дело в трансферах 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура Первой лиги: «Урал» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т13
2
Повышение
Сокол00
3
Стыковая зона
Торпедо М00
4
Стыковая зона
Шинник00
5 Балтика00
6 КАМАЗ00
7 СКА-Хабаровск00
8 Урал00
9 Енисей00
10 Сочи00
11 Ротор00
12 Уфа00
13 Нефтехимик00
14 Тюмень00
15 Алания00
16
Зона вылета
Чайка00
17
Зона вылета
Родина00
18
Зона вылета
Черноморец10

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