Урал - Сочи 14 Июля прямая трансляция
14 Июля 2024 года в 16:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Сочи, которое состоится 14 Июля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Урал
Екатеринбург
Сочи
Сочи
Главные тренеры
|Евгений Геннадьевич Аверьянов
|Роберт Морено Гонсалес
История личных встреч
|21.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 2
|22.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 4
|03.06.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|30.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 2
|20.10.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|2 : 3
|31.08.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|2 : 0
|27.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|16-й тур
|1 : 1
|09.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|3-й тур
|2 : 0
|29.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|16-й тур
|1 : 0
|30.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|6-й тур
|0 : 0
|12.07.2024
|Россия - МФЛ
|14-й тур
|2 : 0
|05.07.2024
|Россия - МФЛ
|13-й тур
|0 : 3
|28.06.2024
|Россия - МФЛ
|12-й тур
|3 : 1
|21.06.2024
|Россия - МФЛ
|11-й тур
|1 : 1
|01.06.2024
|Россия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 2-й матч
|1 : 2
|12.07.2024
|Россия - МФЛ
|14-й тур
|1 : 2
|08.07.2024
|Winline Летний Кубок РПЛ
|5 : 0
|05.07.2024
|Россия - МФЛ
|13-й тур
|0 : 4
|05.07.2024
|Winline Летний Кубок РПЛ
|2 : 0
|02.07.2024
|Winline Летний Кубок РПЛ
|5 : 2
Текстовая трансляция
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Редкий случай — сразу три клуба РПЛ покинули элиту. Если «Балтике» и «Сочи» было изначально тяжело спастись, то вот вылет «Урала» — скорее сюрприз. Понятно, что все быстро обозначили задачу вернуться, но это более далёкая перспектива.Клубам надо избавляться от легионеров. «Уралу» в этом плане проще Как же сложно «Балтике» и «Сочи» после вылета из РПЛ. Всё дело в трансферах 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура Первой лиги: «Урал» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|1
|3
| 2
Повышение
|Сокол
|0
|0
| 3
Стыковая зона
|Торпедо М
|0
|0
| 4
Стыковая зона
|Шинник
|0
|0
|5
|Балтика
|0
|0
|6
|КАМАЗ
|0
|0
|7
|СКА-Хабаровск
|0
|0
|8
|Урал
|0
|0
|9
|Енисей
|0
|0
|10
|Сочи
|0
|0
|11
|Ротор
|0
|0
|12
|Уфа
|0
|0
|13
|Нефтехимик
|0
|0
|14
|Тюмень
|0
|0
|15
|Алания
|0
|0
| 16
Зона вылета
|Чайка
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Родина
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Черноморец
|1
|0