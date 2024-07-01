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Нефтехимик - Тюмень 14 Июля прямая трансляция

14 Июля 2024 года в 18:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 1-й тур
Нефтехимик
Тюмень

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Тюмень, которое состоится 14 Июля 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Тюмень
Тюмень
Главные тренеры
Россия Кирилл Александрович Новиков
Россия Игорь Анатольевич Меньщиков
История личных встреч
20.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 28-й тур Тюмень0 : 3Нефтехимик
28.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 16-й тур Нефтехимик0 : 2Тюмень
10.05.2017 ФНЛ - Первый дивизион 36-й тур Тюмень2 : 0Нефтехимик
22.10.2016 ФНЛ - Первый дивизион 18-й тур Нефтехимик0 : 1Тюмень
30.05.2012 Второй дивизион - Урал-Поволжье 38-й тур Нефтехимик2 : 0Тюмень
22.09.2011 Второй дивизион - Урал-Поволжье 24-й тур Тюмень0 : 1Нефтехимик
30.06.2011 Второй дивизион - Урал-Поволжье 12-й тур Нефтехимик3 : 1Тюмень
24.10.2010 Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010 25-й тур Тюмень2 : 0Нефтехимик
26.07.2010 Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010 13-й тур Нефтехимик1 : 1Тюмень
22.09.2009 Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2009 26-й тур Нефтехимик1 : 3Тюмень
25.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур 3 : 0Нефтехимик
20.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур Нефтехимик1 : 2
16.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 24-й тур 1 : 0Нефтехимик
11.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 32-й тур 1 : 0Нефтехимик
04.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 31-й тур Нефтехимик0 : 0
25.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур 2 : 0Тюмень
20.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур Тюмень2 : 0
16.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 24-й тур Тюмень1 : 0
12.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 32-й тур 2 : 1Тюмень
05.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 31-й тур Тюмень0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т13
2
Повышение
Сокол00
3
Стыковая зона
Торпедо М00
4
Стыковая зона
Шинник00
5 Балтика00
6 КАМАЗ00
7 СКА-Хабаровск00
8 Урал00
9 Енисей00
10 Сочи00
11 Ротор00
12 Уфа00
13 Нефтехимик00
14 Тюмень00
15 Алания00
16
Зона вылета
Чайка00
17
Зона вылета
Родина00
18
Зона вылета
Черноморец10

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