Нефтехимик - Тюмень 14 Июля прямая трансляция
14 Июля 2024 года в 18:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Тюмень, которое состоится 14 Июля 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Тюмень
Тюмень
Главные тренеры
|Кирилл Александрович Новиков
|Игорь Анатольевич Меньщиков
История личных встреч
|20.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|28-й тур
|0 : 3
|28.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|0 : 2
|10.05.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|36-й тур
|2 : 0
|22.10.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|18-й тур
|0 : 1
|30.05.2012
|Второй дивизион - Урал-Поволжье
|38-й тур
|2 : 0
|22.09.2011
|Второй дивизион - Урал-Поволжье
|24-й тур
|0 : 1
|30.06.2011
|Второй дивизион - Урал-Поволжье
|12-й тур
|3 : 1
|24.10.2010
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010
|25-й тур
|2 : 0
|26.07.2010
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010
|13-й тур
|1 : 1
|22.09.2009
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2009
|26-й тур
|1 : 3
|25.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|3 : 0
|20.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|1 : 2
|16.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|24-й тур
|1 : 0
|11.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|32-й тур
|1 : 0
|04.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|31-й тур
|0 : 0
|25.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|2 : 0
|20.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|2 : 0
|16.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|24-й тур
|1 : 0
|12.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|32-й тур
|2 : 1
|05.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|31-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|1
|3
| 2
Повышение
|Сокол
|0
|0
| 3
Стыковая зона
|Торпедо М
|0
|0
| 4
Стыковая зона
|Шинник
|0
|0
|5
|Балтика
|0
|0
|6
|КАМАЗ
|0
|0
|7
|СКА-Хабаровск
|0
|0
|8
|Урал
|0
|0
|9
|Енисей
|0
|0
|10
|Сочи
|0
|0
|11
|Ротор
|0
|0
|12
|Уфа
|0
|0
|13
|Нефтехимик
|0
|0
|14
|Тюмень
|0
|0
|15
|Алания
|0
|0
| 16
Зона вылета
|Чайка
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Родина
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Черноморец
|1
|0