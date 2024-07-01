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Торпедо М - СКА-Хабаровск 14 Июля прямая трансляция

14 Июля 2024 года в 18:30 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 1-й тур
Торпедо М
СКА-Хабаровск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - СКА-Хабаровск, которое состоится 14 Июля 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо М
Москва
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
Россия Олег Георгиевич Кононов
Россия Дмитрий Юрьевич Воецкий
История личных встреч
18.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 23-й тур СКА-Хабаровск2 : 0Торпедо М
22.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 15-й тур Торпедо М2 : 0СКА-Хабаровск
04.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Торпедо М3 : 1СКА-Хабаровск
21.11.2021 ФНЛ - Первый дивизион 24-й тур Торпедо М0 : 0СКА-Хабаровск
14.08.2021 ФНЛ - Первый дивизион 6-й тур СКА-Хабаровск0 : 1Торпедо М
04.08.2021 Кубок России 1/64 финала Торпедо М0 : 0 4 : 2СКА-Хабаровск
27.02.2021 ФНЛ - Первый дивизион 27-й тур Торпедо М0 : 0СКА-Хабаровск
05.09.2020 ФНЛ - Первый дивизион 7-й тур СКА-Хабаровск2 : 4Торпедо М
03.11.2019 ФНЛ - Первый дивизион 21-й тур Торпедо М2 : 1СКА-Хабаровск
20.07.2019 ФНЛ - Первый дивизион 3-й тур СКА-Хабаровск0 : 1Торпедо М
27.06.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 3 : 1Торпедо М
25.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур 2 : 3Торпедо М
20.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур Торпедо М1 : 1
16.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 24-й тур Торпедо М1 : 0
12.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 32-й тур Торпедо М0 : 0
28.06.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 4 : 1СКА-Хабаровск
25.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур 2 : 1СКА-Хабаровск
20.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур СКА-Хабаровск0 : 1
16.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 24-й тур 1 : 0СКА-Хабаровск
12.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 32-й тур 2 : 1СКА-Хабаровск
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т13
2
Повышение
Сокол00
3
Стыковая зона
Торпедо М00
4
Стыковая зона
Шинник00
5 Балтика00
6 КАМАЗ00
7 СКА-Хабаровск00
8 Урал00
9 Енисей00
10 Сочи00
11 Ротор00
12 Уфа00
13 Нефтехимик00
14 Тюмень00
15 Алания00
16
Зона вылета
Чайка00
17
Зона вылета
Родина00
18
Зона вылета
Черноморец10

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