Торпедо М - СКА-Хабаровск 14 Июля прямая трансляция
14 Июля 2024 года в 18:30 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - СКА-Хабаровск, которое состоится 14 Июля 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо М
Москва
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
|Олег Георгиевич Кононов
|Дмитрий Юрьевич Воецкий
История личных встреч
|18.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|23-й тур
|2 : 0
|22.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|2 : 0
|04.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|21.11.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|24-й тур
|0 : 0
|14.08.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|6-й тур
|0 : 1
|04.08.2021
|Кубок России
|1/64 финала
|0 : 0 4 : 2
|27.02.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|27-й тур
|0 : 0
|05.09.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|7-й тур
|2 : 4
|03.11.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|21-й тур
|2 : 1
|20.07.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|3-й тур
|0 : 1
|27.06.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|3 : 1
|25.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|2 : 3
|20.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|1 : 1
|16.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|24-й тур
|1 : 0
|12.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|32-й тур
|0 : 0
|28.06.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|4 : 1
|25.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|2 : 1
|20.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|0 : 1
|16.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|24-й тур
|1 : 0
|12.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|32-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|1
|3
| 2
Повышение
|Сокол
|0
|0
| 3
Стыковая зона
|Торпедо М
|0
|0
| 4
Стыковая зона
|Шинник
|0
|0
|5
|Балтика
|0
|0
|6
|КАМАЗ
|0
|0
|7
|СКА-Хабаровск
|0
|0
|8
|Урал
|0
|0
|9
|Енисей
|0
|0
|10
|Сочи
|0
|0
|11
|Ротор
|0
|0
|12
|Уфа
|0
|0
|13
|Нефтехимик
|0
|0
|14
|Тюмень
|0
|0
|15
|Алания
|0
|0
| 16
Зона вылета
|Чайка
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Родина
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Черноморец
|1
|0