Родина - Балтика 14 Июля прямая трансляция
14 Июля 2024 года в 19:30 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Балтика, которое состоится 14 Июля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Родина
Москва
Балтика
Калининград
История личных встреч
|07.04.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|26-й тур
|0 : 0
|18.09.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|1 : 2
|30.06.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|0 : 1
|25.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|3 : 0
|18.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|2 : 0
|12.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|32-й тур
|1 : 3
|08.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|24-й тур
|1 : 2
|12.07.2024
|Россия - МФЛ
|14-й тур
|2 : 0
|06.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|4 : 1
|05.07.2024
|Россия - МФЛ
|13-й тур
|3 : 2
|28.06.2024
|Россия - МФЛ
|12-й тур
|1 : 3
|21.06.2024
|Россия - МФЛ
|11-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|1
|3
| 2
Повышение
|Сокол
|0
|0
| 3
Стыковая зона
|Торпедо М
|0
|0
| 4
Стыковая зона
|Шинник
|0
|0
|5
|Балтика
|0
|0
|6
|КАМАЗ
|0
|0
|7
|СКА-Хабаровск
|0
|0
|8
|Урал
|0
|0
|9
|Енисей
|0
|0
|10
|Сочи
|0
|0
|11
|Ротор
|0
|0
|12
|Уфа
|0
|0
|13
|Нефтехимик
|0
|0
|14
|Тюмень
|0
|0
|15
|Алания
|0
|0
| 16
Зона вылета
|Чайка
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Родина
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Черноморец
|1
|0