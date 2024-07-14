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Чайка - Сокол 14 Июля прямая трансляция

14 Июля 2024 года в 20:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 1-й тур
Чайка
Сокол

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чайка - Сокол, которое состоится 14 Июля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чайка
Песчанокопское
Сокол
Саратов
Главные тренеры
Беларусь Алексей Анатольевич Бага
История личных встреч
06.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 1 : 1Чайка
08.06.2024 Россия - LEON-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 18-й тур 0 : 3Чайка
03.06.2024 Россия - LEON-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 17-й тур Чайка2 : 0
30.05.2024 Россия - LEON-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 4-й тур 4 : 3Чайка
26.05.2024 Россия - LEON-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 16-й тур Чайка3 : 1
07.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 6 : 0Сокол
25.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур 1 : 2Сокол
20.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур Сокол1 : 0
12.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 32-й тур Сокол2 : 1
08.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 24-й тур Сокол0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т13
2
Повышение
Сокол00
3
Стыковая зона
Торпедо М00
4
Стыковая зона
Шинник00
5 Балтика00
6 КАМАЗ00
7 СКА-Хабаровск00
8 Урал00
9 Енисей00
10 Сочи00
11 Ротор00
12 Уфа00
13 Нефтехимик00
14 Тюмень00
15 Алания00
16
Зона вылета
Чайка00
17
Зона вылета
Родина00
18
Зона вылета
Черноморец10

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