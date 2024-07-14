Чайка - Сокол 14 Июля прямая трансляция
14 Июля 2024 года в 20:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чайка - Сокол, которое состоится 14 Июля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чайка
Песчанокопское
Сокол
Саратов
Главные тренеры
|Алексей Анатольевич Бага
История личных встреч
|06.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|1 : 1
|08.06.2024
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 18-й тур
|0 : 3
|03.06.2024
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 17-й тур
|2 : 0
|30.05.2024
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 4-й тур
|4 : 3
|26.05.2024
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 16-й тур
|3 : 1
|07.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|6 : 0
|25.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|1 : 2
|20.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|1 : 0
|12.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|32-й тур
|2 : 1
|08.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|24-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|1
|3
| 2
Повышение
|Сокол
|0
|0
| 3
Стыковая зона
|Торпедо М
|0
|0
| 4
Стыковая зона
|Шинник
|0
|0
|5
|Балтика
|0
|0
|6
|КАМАЗ
|0
|0
|7
|СКА-Хабаровск
|0
|0
|8
|Урал
|0
|0
|9
|Енисей
|0
|0
|10
|Сочи
|0
|0
|11
|Ротор
|0
|0
|12
|Уфа
|0
|0
|13
|Нефтехимик
|0
|0
|14
|Тюмень
|0
|0
|15
|Алания
|0
|0
| 16
Зона вылета
|Чайка
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Родина
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Черноморец
|1
|0