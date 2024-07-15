Алания - Уфа 15 Июля прямая трансляция
Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
15 Июля 2024 года в 19:30 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 1-й тур
Главный судья: Игорь Панин (Дмитров, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алания - Уфа, которое состоится 15 Июля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алания
Владикавказ
Уфа
Уфа
История личных встреч
|27.11.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|20-й тур
|2 : 1
|07.08.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|1 : 3
|27.10.2021
|Кубок России
|Группа 6
|2 : 0
|25.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|2 : 0
|20.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|0 : 1
|12.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|32-й тур
|0 : 0
|08.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|24-й тур
|1 : 2
|04.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|31-й тур
|1 : 1
|07.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|1 : 0
|08.06.2024
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 18-й тур
|0 : 0
|03.06.2024
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 17-й тур
|0 : 4
|30.05.2024
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 4-й тур
|0 : 0
|26.05.2024
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 16-й тур
|6 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нефтехимик
|1
|3
| 2
Повышение
|Урал
|1
|3
| 3
Стыковая зона
|Енисей
|1
|3
| 4
Стыковая зона
|Ротор
|1
|3
|5
|Арсенал Т
|1
|3
|6
|Сокол
|0
|0
|7
|Торпедо М
|0
|0
|8
|Балтика
|0
|0
|9
|СКА-Хабаровск
|0
|0
|10
|Уфа
|0
|0
|11
|Алания
|0
|0
|12
|Чайка
|0
|0
|13
|Родина
|0
|0
|14
|КАМАЗ
|1
|0
|15
|Черноморец
|1
|0
| 16
Зона вылета
|Шинник
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Сочи
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|1
|0