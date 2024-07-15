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Алания - Уфа 15 Июля прямая трансляция

Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
15 Июля 2024 года в 19:30 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 1-й тур
Главный судья: Игорь Панин (Дмитров, Россия);
Алания
Уфа

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алания - Уфа, которое состоится 15 Июля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алания
Владикавказ
Уфа
Уфа
История личных встреч
27.11.2022 Россия - Мелбет Первая лига 20-й тур Алания2 : 1Уфа
07.08.2022 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур Уфа1 : 3Алания
27.10.2021 Кубок России Группа 6 Алания2 : 0Уфа
25.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур Алания2 : 0
20.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур 0 : 1Алания
12.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 32-й тур 0 : 0Алания
08.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 24-й тур Алания1 : 2
04.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 31-й тур Алания1 : 1
07.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 1 : 0Уфа
08.06.2024 Россия - LEON-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 18-й тур Уфа0 : 0
03.06.2024 Россия - LEON-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 17-й тур 0 : 4Уфа
30.05.2024 Россия - LEON-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 4-й тур 0 : 0Уфа
26.05.2024 Россия - LEON-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 16-й тур Уфа6 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нефтехимик13
2
Повышение
Урал13
3
Стыковая зона
Енисей13
4
Стыковая зона
Ротор13
5 Арсенал Т13
6 Сокол00
7 Торпедо М00
8 Балтика00
9 СКА-Хабаровск00
10 Уфа00
11 Алания00
12 Чайка00
13 Родина00
14 КАМАЗ10
15 Черноморец10
16
Зона вылета
Шинник10
17
Зона вылета
Сочи10
18
Зона вылета
Тюмень10

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