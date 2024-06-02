Спартак М - Насаф 15 Июля прямая трансляция
Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
15 Июля 2024 года в 14:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Насаф, которое состоится 15 Июля 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак М
Москва, Россия
Насаф
Карши, Узбекистан
Главные тренеры
|Деян Станкович
|Ризикул Садуллаевич Бердыев
История личных встреч
|12.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1 5 : 4
|12.07.2024
|Россия - МФЛ
|14-й тур
|1 : 2
|07.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|1 : 0
|05.07.2024
|Россия - МФЛ
|13-й тур
|0 : 2
|05.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|1 : 1
|30.06.2024
|Узбекистан - ПФЛ 2024
|5-й тур
|3 : 2
|26.06.2024
|Узбекистан - ПФЛ 2024
|13-й тур
|0 : 0
|20.06.2024
|Узбекистан - ПФЛ 2024
|12-й тур
|1 : 0
|16.06.2024
|Узбекистан - ПФЛ 2024
|11-й тур
|1 : 0
|02.06.2024
|Узбекистан - ПФЛ 2024
|10-й тур
|3 : 0
Текстовая трансляция
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