Спартак М - Насаф 15 Июля прямая трансляция

0'

Сохранит ли «Спартак» Соболева?У Семака есть разные опции От срыва трансфера в «Зенит» грустить надо Соболеву. Но точно не чемпиону и «Спартаку» 0'До старта нового сезона РПЛ осталась всего одна неделя. Клубы не тратят время зря и укрепляют составы. Рассказываем о значимых сделках последних дней.«Спартак» попрощался с вратарём, а «Пари НН» купил сразу двух легионеров Серьёзное усиление для ЦСКА и потери «Краснодара». Трансферы недели в РПЛ 0'«Спартак» близок ко второму трансферу легионера в летнее окно. Как стало известно «Чемпионату», московский клуб договорился о четырёхлетнем контракте с атакующим полузащитником «Ривер Плейт» Эсекьелем Барко.Эсекьель чуть не перешёл в «Зенит» при Манчини Кого покупает «Спартак». За Барко американцы платили рекордные деньги! 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Спартак» — «Насаф». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.