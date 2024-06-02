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Спартак М - Насаф 15 Июля прямая трансляция

Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
15 Июля 2024 года в 14:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
Спартак М
Насаф

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Насаф, которое состоится 15 Июля 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва, Россия
Насаф
Карши, Узбекистан
Главные тренеры
Сербия Деян Станкович
Узбекистан Ризикул Садуллаевич Бердыев
История личных встреч
12.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 1 5 : 4Спартак М
12.07.2024 Россия - МФЛ 14-й тур 1 : 2Спартак М
07.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Спартак М1 : 0
05.07.2024 Россия - МФЛ 13-й тур Спартак М0 : 2
05.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 1 : 1Спартак М
30.06.2024 Узбекистан - ПФЛ 2024 5-й тур Насаф3 : 2
26.06.2024 Узбекистан - ПФЛ 2024 13-й тур 0 : 0Насаф
20.06.2024 Узбекистан - ПФЛ 2024 12-й тур Насаф1 : 0
16.06.2024 Узбекистан - ПФЛ 2024 11-й тур 1 : 0Насаф
02.06.2024 Узбекистан - ПФЛ 2024 10-й тур Насаф3 : 0
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