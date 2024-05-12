Русенборг - Манчестер Юнайтед 15 Июля прямая трансляция
Стадион: Леркендал (Тронхейм, Норвегия), вместимость: 21850
15 Июля 2024 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Русенборг - Манчестер Юнайтед, которое состоится 15 Июля 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: Леркендал (Тронхейм, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Русенборг
Тронхейм, Норвегия
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Главные тренеры
|Эрик тен Хаг
История личных встреч
|12.07.2024
|Норвегия - Элитсерия
|14-й тур
|4 : 1
|07.07.2024
|Норвегия - Элитсерия
|13-й тур
|2 : 1
|30.06.2024
|Норвегия - Элитсерия
|12-й тур
|4 : 2
|02.06.2024
|Норвегия - Элитсерия
|11-й тур
|1 : 1
|26.05.2024
|Норвегия - Элитсерия
|10-й тур
|2 : 1
|25.05.2024
|Кубок Англии
|Финал
|1 : 2
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|0 : 2
|15.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 2
|12.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|0 : 1
|06.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|4 : 0