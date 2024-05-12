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Русенборг - Манчестер Юнайтед 15 Июля прямая трансляция

Стадион: Леркендал (Тронхейм, Норвегия), вместимость: 21850
15 Июля 2024 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
Русенборг
Манчестер Юнайтед

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Русенборг - Манчестер Юнайтед, которое состоится 15 Июля 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: Леркендал (Тронхейм, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Русенборг
Тронхейм, Норвегия
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Главные тренеры
Нидерланды Эрик тен Хаг
История личных встреч
12.07.2024 Норвегия - Элитсерия 14-й тур 4 : 1Русенборг
07.07.2024 Норвегия - Элитсерия 13-й тур Русенборг2 : 1
30.06.2024 Норвегия - Элитсерия 12-й тур 4 : 2Русенборг
02.06.2024 Норвегия - Элитсерия 11-й тур Русенборг1 : 1
26.05.2024 Норвегия - Элитсерия 10-й тур Русенборг2 : 1
25.05.2024 Кубок Англии Финал 1 : 2Манчестер Юнайтед
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур 0 : 2Манчестер Юнайтед
15.05.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур Манчестер Юнайтед3 : 2
12.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур Манчестер Юнайтед0 : 1
06.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур 4 : 0Манчестер Юнайтед

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