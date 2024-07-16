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Дечич - ТНС 16 Июля прямая трансляция

Стадион: Под Горицом (Подгорица, Черногория), вместимость: 15230
16 Июля 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Дечич
ТНС

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дечич - ТНС, которое состоится 16 Июля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Под Горицом (Подгорица, Черногория). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дечич
Тузи, Черногория
ТНС
Лансантфрейд, Уэльс
Главные тренеры
Сербия Владимир Янкович
Англия Крэйг Харрисон
История личных встреч
09.07.2024 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч ТНС3 : 0Дечич
09.07.2024 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч ТНС3 : 0Дечич
25.05.2024 Черногория - Первая лига 36-й тур Дечич3 : 1
18.05.2024 Черногория - Первая лига 35-й тур 0 : 1Дечич
12.05.2024 Черногория - Первая лига 34-й тур Дечич2 : 0
04.05.2024 Черногория - Первая лига 33-й тур 0 : 4Дечич
09.07.2024 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч ТНС3 : 0Дечич
01.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 3 : 2ТНС
25.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч ТНС1 : 1
18.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч ТНС0 : 2
12.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 3 : 1ТНС
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Паневежис
ХИК
3 : 0 16.07
Хамрун Спартанс
Линкольн
0 : 1 16.07
Унио Эспортива Санта-Колома
Балкани
1 : 2 16.07
ТНС
Дечич
3 : 0 16.07
Викингур Р
Шэмрок Роверс
0 : 0 16.07
Виртус
Стяуа
1 : 7 16.07
Ордабасы
Петрокуб
0 : 0 17.07
Команда12
Флора
Целе
0 : 5 16.07
РФШ
Ларн
3 : 0 17.07
Слован Бр
Струга
4 : 2 17.07
КИ Клаксвик
Дифферданж
2 : 0 17.07
Лудогорец
Динамо Бт
3 : 1 17.07
Динамо Мн
Пюник
0 : 0 16.07
Борац Б-Л
Эгнатия
1 : 0 17.07
2-й квалификационный раунд
Команда12
Будё-Глимт
A09
23.0730.07
Мальмё
A07
23.0730.07
АПОЭЛ
A13
23.0730.07
A12
A14
23.0730.07
Ференцварош
A02
23.0730.07
A06
A01
23.0730.07
A05
Мидтьюлланн
23.0731.07
Команда12
Динамо К
Партизан
23.0731.07
A10
Спарта П
23.0730.07
A04
Карабах
23.0730.07
A11
Маккаби Т-А
23.0731.07
A08
Ягеллония
23.0731.07
Лугано
Фенербахче
23.0730.07
ПАОК
A03
24.0730.07

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