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Струга - Слован Бр 17 Июля прямая трансляция

Стадион: Билянины Изворы (Охрид, Северная Македония), вместимость: 18000
17 Июля 2024 года в 18:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Струга
Слован Бр

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Струга - Слован Бр, которое состоится 17 Июля 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Билянины Изворы (Охрид, Северная Македония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Струга
Струга, Северная Македония
Слован Бр
Братислава, Словакия
Главные тренеры
Албания Шпетим Дуро
Словакия Владимир Вайсс
История личных встреч
10.07.2024 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Слован Бр4 : 2Струга
10.07.2024 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Слован Бр4 : 2Струга
23.01.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 5 : 1Струга
31.08.2023 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч 1 : 0Струга
24.08.2023 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч Струга0 : 1
17.08.2023 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 1Струга
10.07.2024 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Слован Бр4 : 2Струга
18.05.2024 Словакия - Суперлига Плей-офф чемпионов. 10-й тур Слован Бр5 : 1
11.05.2024 Словакия - Суперлига Плей-офф чемпионов. 9-й тур 2 : 1Слован Бр
04.05.2024 Словакия - Суперлига Плей-офф чемпионов. 8-й тур Слован Бр2 : 3
28.04.2024 Словакия - Суперлига Плей-офф чемпионов. 7-й тур 5 : 3Слован Бр
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Паневежис
ХИК
3 : 0 1 : 1
Хамрун Спартанс
Линкольн
0 : 1 0 : 1 5 : 4
Унио Эспортива Санта-Колома
Балкани
1 : 2 1 : 2 5 : 6
ТНС
Дечич
3 : 0 16.07
Викингур Р
Шэмрок Роверс
0 : 0 16.07
Виртус
Стяуа
1 : 7 4 : 0
Ордабасы
Петрокуб
0 : 0 17.07
Команда12
Флора
Целе
0 : 5 2 : 1
РФШ
Ларн
3 : 0 17.07
Слован Бр
Струга
4 : 2 17.07
КИ Клаксвик
Дифферданж
2 : 0 17.07
Лудогорец
Динамо Бт
3 : 1 17.07
Динамо Мн
Пюник
0 : 0 0 : 1
Борац Б-Л
Эгнатия
1 : 0 17.07
2-й квалификационный раунд
Команда12
Будё-Глимт
A09
23.0730.07
Мальмё
A07
23.0730.07
АПОЭЛ
A13
23.0730.07
A12
A14
23.0730.07
Ференцварош
A02
23.0730.07
A06
A01
23.0730.07
A05
Мидтьюлланн
23.0731.07
Команда12
Динамо К
Партизан
23.0731.07
A10
Спарта П
23.0730.07
A04
Карабах
23.0730.07
A11
Маккаби Т-А
23.0731.07
A08
Ягеллония
23.0731.07
Лугано
Фенербахче
23.0730.07
ПАОК
A03
24.0730.07

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