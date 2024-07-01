Петрокуб - Ордабасы 17 Июля прямая трансляция
Стадион: Зимбру (Кишинёв, Молдавия), вместимость: 10500
17 Июля 2024 года в 20:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Петрокуб - Ордабасы, которое состоится 17 Июля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Зимбру (Кишинёв, Молдавия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Петрокуб
Сарата-Галбенэ, Молдавия
Ордабасы
Шымкент, Казахстан
Главные тренеры
|Иван Табанов
История личных встреч
|10.07.2024
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|10.07.2024
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 2
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 0
|11.08.2022
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
|04.08.2022
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|5 : 0
|10.07.2024
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|29.06.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|23.06.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 3
|16.06.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 1
|01.06.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Паневежис
ХИК
|3 : 0
|1 : 1
| Хамрун Спартанс
Линкольн
|0 : 1
|0 : 1 5 : 4
| Унио Эспортива Санта-Колома
Балкани
|1 : 2
|1 : 2 5 : 6
| ТНС
Дечич
|3 : 0
|16.07
| Викингур Р
Шэмрок Роверс
|0 : 0
|16.07
| Виртус
Стяуа
|1 : 7
|4 : 0
| Ордабасы
Петрокуб
|0 : 0
|17.07
|Команда
|1
|2
| Флора
Целе
|0 : 5
|2 : 1
| РФШ
Ларн
|3 : 0
|17.07
| Слован Бр
Струга
|4 : 2
|17.07
| КИ Клаксвик
Дифферданж
|2 : 0
|17.07
| Лудогорец
Динамо Бт
|3 : 1
|17.07
| Динамо Мн
Пюник
|0 : 0
|0 : 1
| Борац Б-Л
Эгнатия
|1 : 0
|17.07
2-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Будё-Глимт
A09
|23.07
|30.07
| Мальмё
A07
|23.07
|30.07
| АПОЭЛ
A13
|23.07
|30.07
| A12
A14
|23.07
|30.07
| Ференцварош
A02
|23.07
|30.07
| A06
A01
|23.07
|30.07
| A05
Мидтьюлланн
|23.07
|31.07
|Команда
|1
|2
| Динамо К
Партизан
|23.07
|31.07
| A10
Спарта П
|23.07
|30.07
| A04
Карабах
|23.07
|30.07
| A11
Маккаби Т-А
|23.07
|31.07
| A08
Ягеллония
|23.07
|31.07
| Лугано
Фенербахче
|23.07
|30.07
| ПАОК
A03
|24.07
|30.07