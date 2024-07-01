Локомотив М - Акрон 20 Июля прямая трансляция
Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
20 Июля 2024 года в 15:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Акрон, которое состоится 20 Июля 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Локомотив М
Москва
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
|Михаил Михайлович Галактионов
|Заурбек Эдуардович Тедеев
История личных встреч
|24.01.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|0 : 2
|14.03.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|1 : 1 7 : 6
|13.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 4
|12.07.2024
|Россия - МФЛ
|14-й тур
|2 : 1
|10.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|06.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|4 : 1
|05.07.2024
|Россия - МФЛ
|13-й тур
|0 : 2
|14.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 2
|08.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|5 : 2
|08.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 0
|03.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|7 : 0
|01.06.2024
|Россия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 2-й матч
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Акрон
|0
|0
|2
|Ахмат
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|4
|Динамо Мх
|0
|0
|5
|Зенит
|0
|0
|6
|Краснодар
|0
|0
|7
|Крылья Советов
|0
|0
|8
|Локомотив М
|0
|0
|9
|Оренбург
|0
|0
|10
|Пари Нижний Новгород
|0
|0
|11
|Ростов
|0
|0
|12
|Рубин
|0
|0
| 13
Стыковая зона
|Спартак М
|0
|0
| 14
Стыковая зона
|Факел
|0
|0
| 15
Зона вылета
|Химки
|0
|0
| 16
Зона вылета
|ЦСКА
|0
|0