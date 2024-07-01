23:56 ()
Свернуть список

Локомотив М - Акрон 20 Июля прямая трансляция

Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
20 Июля 2024 года в 15:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 1-й тур
Локомотив М
Акрон

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Акрон, которое состоится 20 Июля 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Локомотив М
Москва
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
Россия Михаил Михайлович Галактионов
Россия Заурбек Эдуардович Тедеев
История личных встреч
24.01.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Локомотив М0 : 2Акрон
14.03.2023 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) Акрон1 : 1 7 : 6Локомотив М
13.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Локомотив М3 : 4
12.07.2024 Россия - МФЛ 14-й тур Локомотив М2 : 1
10.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Локомотив М1 : 1
06.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Локомотив М4 : 1
05.07.2024 Россия - МФЛ 13-й тур 0 : 2Локомотив М
14.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Акрон3 : 2
08.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Акрон5 : 2
08.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Акрон4 : 0
03.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Акрон7 : 0
01.06.2024 Россия - Переходные матчи Переходные матчи. 2-й матч Акрон1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Акрон00
2 Ахмат00
3 Динамо М00
4 Динамо Мх00
5 Зенит00
6 Краснодар00
7 Крылья Советов00
8 Локомотив М00
9 Оренбург00
10 Пари Нижний Новгород00
11 Ростов00
12 Рубин00
13
Стыковая зона
Спартак М00
14
Стыковая зона
Факел00
15
Зона вылета
Химки00
16
Зона вылета
ЦСКА00

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close