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Крылья Советов - Зенит 20 Июля прямая трансляция

Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
20 Июля 2024 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 1-й тур
Крылья Советов
Зенит

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Зенит, которое состоится 20 Июля 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Крылья Советов
Самара
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
Россия Игорь Витальевич Осинькин
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
30.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 22-й тур Крылья Советов1 : 1Зенит
31.10.2023 Fonbet Кубок России Группа C Зенит1 : 0Крылья Советов
22.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Зенит3 : 1Крылья Советов
09.08.2023 Fonbet Кубок России Группа C Крылья Советов0 : 1Зенит
29.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Крылья Советов1 : 5Зенит
20.10.2022 Fonbet Кубок России Группа B Зенит2 : 1Крылья Советов
14.09.2022 Fonbet Кубок России Группа B Крылья Советов2 : 0Зенит
22.07.2022 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Зенит3 : 0Крылья Советов
13.03.2022 Россия - Премьер-Лига 21-й тур Крылья Советов1 : 1Зенит
25.09.2021 Россия - Премьер-Лига 9-й тур Зенит2 : 1Крылья Советов
13.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Крылья Советов2 : 2 ДВ
12.07.2024 Россия - МФЛ 14-й тур Крылья Советов1 : 2
07.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Крылья Советов6 : 0
05.07.2024 Россия - МФЛ 13-й тур 1 : 0Крылья Советов
04.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 2 : 2Крылья Советов
13.07.2024 OLIMPBET Суперкубок России 2024 Финал Зенит4 : 2
12.07.2024 Россия - МФЛ 14-й тур 1 : 1Зенит
08.07.2024 Winline Летний Кубок РПЛ Зенит1 : 2
05.07.2024 Winline Летний Кубок РПЛ Зенит1 : 0
05.07.2024 Россия - МФЛ 13-й тур Зенит1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Акрон00
2 Ахмат00
3 Динамо М00
4 Динамо Мх00
5 Зенит00
6 Краснодар00
7 Крылья Советов00
8 Локомотив М00
9 Оренбург00
10 Пари Нижний Новгород00
11 Ростов00
12 Рубин00
13
Стыковая зона
Спартак М00
14
Стыковая зона
Факел00
15
Зона вылета
Химки00
16
Зона вылета
ЦСКА00

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