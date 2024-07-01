Крылья Советов - Зенит 20 Июля прямая трансляция
Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
20 Июля 2024 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Зенит, которое состоится 20 Июля 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Крылья Советов
Самара
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Игорь Витальевич Осинькин
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|30.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 1
|31.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|1 : 0
|22.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 1
|09.08.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|0 : 1
|29.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 5
|20.10.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|2 : 1
|14.09.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|2 : 0
|22.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 0
|13.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|21-й тур
|1 : 1
|25.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|9-й тур
|2 : 1
|13.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2 ДВ
|12.07.2024
|Россия - МФЛ
|14-й тур
|1 : 2
|07.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|6 : 0
|05.07.2024
|Россия - МФЛ
|13-й тур
|1 : 0
|04.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|2 : 2
|13.07.2024
|OLIMPBET Суперкубок России 2024
|Финал
|4 : 2
|12.07.2024
|Россия - МФЛ
|14-й тур
|1 : 1
|08.07.2024
|Winline Летний Кубок РПЛ
|1 : 2
|05.07.2024
|Winline Летний Кубок РПЛ
|1 : 0
|05.07.2024
|Россия - МФЛ
|13-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Акрон
|0
|0
|2
|Ахмат
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|4
|Динамо Мх
|0
|0
|5
|Зенит
|0
|0
|6
|Краснодар
|0
|0
|7
|Крылья Советов
|0
|0
|8
|Локомотив М
|0
|0
|9
|Оренбург
|0
|0
|10
|Пари Нижний Новгород
|0
|0
|11
|Ростов
|0
|0
|12
|Рубин
|0
|0
| 13
Стыковая зона
|Спартак М
|0
|0
| 14
Стыковая зона
|Факел
|0
|0
| 15
Зона вылета
|Химки
|0
|0
| 16
Зона вылета
|ЦСКА
|0
|0