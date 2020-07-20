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Динамо М - Факел 20 Июля прямая трансляция

Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
20 Июля 2024 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 1-й тур
Динамо М
Факел

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Факел, которое состоится 20 Июля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
Факел
Воронеж
Главные тренеры
Чехия Марцел Личка
Россия Игорь Геннадьевич Черевченко
История личных встреч
28.06.2024 Россия - МФЛ 12-й тур Факел0 : 2Динамо М
29.03.2024 Россия - МФЛ 3-й тур Динамо М0 : 0Факел
10.12.2023 МИР Российская Премьер-лига 18-й тур Факел1 : 1Динамо М
08.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур Динамо М0 : 0Факел
28.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Динамо М0 : 2Факел
30.07.2022 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Факел3 : 3Динамо М
06.05.2017 ФНЛ - Первый дивизион 35-й тур Динамо М0 : 1Факел
15.10.2016 ФНЛ - Первый дивизион 17-й тур Факел2 : 1Динамо М
08.11.2001 Чемпионат России Высший дивизион - 2001 28-й тур Динамо М6 : 2Факел
24.06.2001 Чемпионат России Высший дивизион - 2001 14-й тур Факел1 : 2Динамо М
12.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Динамо М1 : 1 5 : 4
12.07.2024 Россия - МФЛ 14-й тур 1 : 2Динамо М
06.07.2024 BetBoom Братский Кубок 2-й тур Динамо М2 : 0
05.07.2024 Россия - МФЛ 13-й тур Динамо М3 : 2
03.07.2024 BetBoom Братский Кубок 1-й тур Динамо М2 : 2 2 : 4
13.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Факел2 : 2
12.07.2024 Россия - МФЛ 14-й тур 7 : 2Факел
06.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Факел2 : 1
05.07.2024 Россия - МФЛ 13-й тур Факел3 : 1
28.06.2024 Россия - МФЛ 12-й тур Факел0 : 2Динамо М
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Акрон00
2 Ахмат00
3 Динамо М00
4 Динамо Мх00
5 Зенит00
6 Краснодар00
7 Крылья Советов00
8 Локомотив М00
9 Оренбург00
10 Пари Нижний Новгород00
11 Ростов00
12 Рубин00
13
Стыковая зона
Спартак М00
14
Стыковая зона
Факел00
15
Зона вылета
Химки00
16
Зона вылета
ЦСКА00

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