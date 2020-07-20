Динамо М - Факел 20 Июля прямая трансляция
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
20 Июля 2024 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Факел, которое состоится 20 Июля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва
Факел
Воронеж
Главные тренеры
|Марцел Личка
|Игорь Геннадьевич Черевченко
История личных встреч
|28.06.2024
|Россия - МФЛ
|12-й тур
|0 : 2
|29.03.2024
|Россия - МФЛ
|3-й тур
|0 : 0
|10.12.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|08.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0
|28.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 2
|30.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 3
|06.05.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|35-й тур
|0 : 1
|15.10.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|17-й тур
|2 : 1
|08.11.2001
|Чемпионат России Высший дивизион - 2001
|28-й тур
|6 : 2
|24.06.2001
|Чемпионат России Высший дивизион - 2001
|14-й тур
|1 : 2
|12.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1 5 : 4
|12.07.2024
|Россия - МФЛ
|14-й тур
|1 : 2
|06.07.2024
|BetBoom Братский Кубок
|2-й тур
|2 : 0
|05.07.2024
|Россия - МФЛ
|13-й тур
|3 : 2
|03.07.2024
|BetBoom Братский Кубок
|1-й тур
|2 : 2 2 : 4
|13.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2
|12.07.2024
|Россия - МФЛ
|14-й тур
|7 : 2
|06.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|2 : 1
|05.07.2024
|Россия - МФЛ
|13-й тур
|3 : 1
|28.06.2024
|Россия - МФЛ
|12-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Акрон
|0
|0
|2
|Ахмат
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|4
|Динамо Мх
|0
|0
|5
|Зенит
|0
|0
|6
|Краснодар
|0
|0
|7
|Крылья Советов
|0
|0
|8
|Локомотив М
|0
|0
|9
|Оренбург
|0
|0
|10
|Пари Нижний Новгород
|0
|0
|11
|Ростов
|0
|0
|12
|Рубин
|0
|0
| 13
Стыковая зона
|Спартак М
|0
|0
| 14
Стыковая зона
|Факел
|0
|0
| 15
Зона вылета
|Химки
|0
|0
| 16
Зона вылета
|ЦСКА
|0
|0