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Ростов - ЦСКА 20 Июля прямая трансляция

Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
20 Июля 2024 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 1-й тур
Ростов
ЦСКА

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - ЦСКА, которое состоится 20 Июля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
Россия Валерий Георгиевич Карпин
Сербия Марко Николич
История личных встреч
03.05.2024 Россия - МФЛ 8-й тур ЦСКА2 : 0Ростов
12.03.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) ЦСКА2 : 0Ростов
03.12.2023 МИР Российская Премьер-лига 17-й тур ЦСКА2 : 0Ростов
29.11.2023 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) Ростов1 : 1ЦСКА
24.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Ростов3 : 3ЦСКА
03.06.2023 МИР Российская Премьер-лига 30-й тур ЦСКА4 : 1Ростов
28.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Ростов0 : 0ЦСКА
21.05.2022 Россия - Премьер-Лига 30-й тур ЦСКА4 : 0Ростов
14.08.2021 Россия - Премьер-Лига 4-й тур Ростов1 : 3ЦСКА
17.12.2020 Россия - Премьер-Лига 19-й тур Ростов1 : 3ЦСКА
13.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 2Ростов
12.07.2024 Россия - МФЛ 14-й тур Ростов1 : 1
06.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 3 : 2Ростов
05.07.2024 Россия - МФЛ 13-й тур 0 : 3Ростов
03.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Ростов3 : 1
13.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 ЦСКА2 : 2
12.07.2024 Россия - МФЛ 14-й тур ЦСКА7 : 2
07.07.2024 BetBoom Братский Кубок 2-й тур ЦСКА3 : 0
05.07.2024 Россия - МФЛ 13-й тур 1 : 0ЦСКА
04.07.2024 BetBoom Братский Кубок 1-й тур ЦСКА4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Акрон00
2 Ахмат00
3 Динамо М00
4 Динамо Мх00
5 Зенит00
6 Краснодар00
7 Крылья Советов00
8 Локомотив М00
9 Оренбург00
10 Пари Нижний Новгород00
11 Ростов00
12 Рубин00
13
Стыковая зона
Спартак М00
14
Стыковая зона
Факел00
15
Зона вылета
Химки00
16
Зона вылета
ЦСКА00

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