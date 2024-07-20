Ростов - ЦСКА 20 Июля прямая трансляция
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
20 Июля 2024 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - ЦСКА, которое состоится 20 Июля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
|Марко Николич
История личных встреч
|03.05.2024
|Россия - МФЛ
|8-й тур
|2 : 0
|12.03.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|2 : 0
|03.12.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 0
|29.11.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|1 : 1
|24.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 3
|03.06.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|30-й тур
|4 : 1
|28.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 0
|21.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|30-й тур
|4 : 0
|14.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|4-й тур
|1 : 3
|17.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|19-й тур
|1 : 3
|13.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2
|12.07.2024
|Россия - МФЛ
|14-й тур
|1 : 1
|06.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|3 : 2
|05.07.2024
|Россия - МФЛ
|13-й тур
|0 : 3
|03.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|3 : 1
|13.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2
|12.07.2024
|Россия - МФЛ
|14-й тур
|7 : 2
|07.07.2024
|BetBoom Братский Кубок
|2-й тур
|3 : 0
|05.07.2024
|Россия - МФЛ
|13-й тур
|1 : 0
|04.07.2024
|BetBoom Братский Кубок
|1-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Акрон
|0
|0
|2
|Ахмат
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|4
|Динамо Мх
|0
|0
|5
|Зенит
|0
|0
|6
|Краснодар
|0
|0
|7
|Крылья Советов
|0
|0
|8
|Локомотив М
|0
|0
|9
|Оренбург
|0
|0
|10
|Пари Нижний Новгород
|0
|0
|11
|Ростов
|0
|0
|12
|Рубин
|0
|0
| 13
Стыковая зона
|Спартак М
|0
|0
| 14
Стыковая зона
|Факел
|0
|0
| 15
Зона вылета
|Химки
|0
|0
| 16
Зона вылета
|ЦСКА
|0
|0