Урал - Шинник 20 Июля прямая трансляция
20 Июля 2024 года в 12:30 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 2-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Шинник, которое состоится 20 Июля 2024 года в 12:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Урал
Екатеринбург
Шинник
Ярославль
Главные тренеры
|Евгений Геннадьевич Аверьянов
|Дмитрий Николаевич Черышев
История личных встреч
|24.06.2020
|Кубок России
|1/4 финала
|0 : 2
|20.02.2018
|Кубок ФНЛ
|Плей-офф
|0 : 2
|20.09.2017
|Кубок России
|1/16 финала
|3 : 0
|19.05.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|33-й тур
|0 : 0
|22.10.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|17-й тур
|1 : 1
|25.04.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|48-й тур
|2 : 1
|20.03.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|41-й тур
|0 : 1
|20.02.2012
|Кубок ФНЛ
|Финал
|0 : 1
|24.10.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|35-й тур
|0 : 2
|14.06.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|15-й тур
|1 : 2
|14.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|2 : 0
|12.07.2024
|Россия - МФЛ
|14-й тур
|2 : 0
|05.07.2024
|Россия - МФЛ
|13-й тур
|0 : 3
|28.06.2024
|Россия - МФЛ
|12-й тур
|3 : 1
|21.06.2024
|Россия - МФЛ
|11-й тур
|1 : 1
|14.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|0 : 1
|29.06.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|2 : 1
|25.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|1 : 0
|20.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|1 : 1
|16.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|24-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Торпедо М
|1
|3
| 2
Повышение
|Нефтехимик
|1
|3
| 3
Стыковая зона
|Урал
|1
|3
| 4
Стыковая зона
|Енисей
|1
|3
|5
|Ротор
|1
|3
|6
|Арсенал Т
|1
|3
|7
|Сокол
|1
|1
|8
|Чайка
|1
|1
|9
|Балтика
|1
|1
|10
|Уфа
|1
|1
|11
|Алания
|1
|1
|12
|Родина
|1
|1
|13
|КАМАЗ
|1
|0
|14
|Черноморец
|1
|0
|15
|Шинник
|1
|0
| 16
Зона вылета
|Сочи
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Тюмень
|1
|0
| 18
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|1
|0