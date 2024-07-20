23:56 ()
Свернуть список

Урал - Шинник 20 Июля прямая трансляция

20 Июля 2024 года в 12:30 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 2-й тур
Урал
Шинник

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Шинник, которое состоится 20 Июля 2024 года в 12:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Урал
Екатеринбург
Шинник
Ярославль
Главные тренеры
Россия Евгений Геннадьевич Аверьянов
Россия Дмитрий Николаевич Черышев
История личных встреч
24.06.2020 Кубок России 1/4 финала Шинник0 : 2Урал
20.02.2018 Кубок ФНЛ Плей-офф Шинник0 : 2Урал
20.09.2017 Кубок России 1/16 финала Шинник3 : 0Урал
19.05.2013 ФНЛ - Первый дивизион 33-й тур Урал0 : 0Шинник
22.10.2012 ФНЛ - Первый дивизион 17-й тур Шинник1 : 1Урал
25.04.2012 ФНЛ - Первый дивизион 48-й тур Шинник2 : 1Урал
20.03.2012 ФНЛ - Первый дивизион 41-й тур Урал0 : 1Шинник
20.02.2012 Кубок ФНЛ Финал Шинник0 : 1Урал
24.10.2011 ФНЛ - Первый дивизион 35-й тур Урал0 : 2Шинник
14.06.2011 ФНЛ - Первый дивизион 15-й тур Шинник1 : 2Урал
14.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур Урал2 : 0
12.07.2024 Россия - МФЛ 14-й тур 2 : 0Урал
05.07.2024 Россия - МФЛ 13-й тур Урал0 : 3
28.06.2024 Россия - МФЛ 12-й тур 3 : 1Урал
21.06.2024 Россия - МФЛ 11-й тур Урал1 : 1
14.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур Шинник0 : 1
29.06.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 2 : 1Шинник
25.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур Шинник1 : 0
20.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур 1 : 1Шинник
16.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 24-й тур Шинник1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Торпедо М13
2
Повышение
Нефтехимик13
3
Стыковая зона
Урал13
4
Стыковая зона
Енисей13
5 Ротор13
6 Арсенал Т13
7 Сокол11
8 Чайка11
9 Балтика11
10 Уфа11
11 Алания11
12 Родина11
13 КАМАЗ10
14 Черноморец10
15 Шинник10
16
Зона вылета
Сочи10
17
Зона вылета
Тюмень10
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск10

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close