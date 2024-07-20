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Сокол - Енисей 20 Июля прямая трансляция

20 Июля 2024 года в 18:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 2-й тур
Сокол
Енисей

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сокол - Енисей, которое состоится 20 Июля 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сокол
Саратов
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
Беларусь Алексей Анатольевич Бага
Россия Андрей Валерьевич Тихонов
История личных встреч
24.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 29-й тур Сокол0 : 2Енисей
22.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 15-й тур Енисей5 : 3Сокол
06.05.2017 ФНЛ - Первый дивизион 35-й тур Енисей3 : 1Сокол
15.10.2016 ФНЛ - Первый дивизион 17-й тур Сокол0 : 3Енисей
15.05.2016 ФНЛ - Первый дивизион 37-й тур Енисей0 : 1Сокол
01.11.2015 ФНЛ - Первый дивизион 19-й тур Сокол1 : 0Енисей
30.05.2015 ФНЛ - Первый дивизион 34-й тур Сокол0 : 0Енисей
13.02.2015 POLYTAN Кубок ФНЛ Группа C. 1-й тур Енисей1 : 0Сокол
06.07.2014 ФНЛ - Первый дивизион 1-й тур Енисей1 : 2Сокол
14.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур 1 : 1Сокол
07.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 6 : 0Сокол
25.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур 1 : 2Сокол
20.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур Сокол1 : 0
12.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 32-й тур Сокол2 : 1
14.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур Енисей2 : 1
07.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 3 : 1Енисей
26.06.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 0 : 4Енисей
25.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур Енисей2 : 0
18.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур 0 : 2Енисей
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Торпедо М13
2
Повышение
Нефтехимик13
3
Стыковая зона
Урал13
4
Стыковая зона
Енисей13
5 Ротор13
6 Арсенал Т13
7 Сокол11
8 Чайка11
9 Балтика11
10 Уфа11
11 Алания11
12 Родина11
13 КАМАЗ10
14 Черноморец10
15 Шинник10
16
Зона вылета
Сочи10
17
Зона вылета
Тюмень10
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск10

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