Сокол - Енисей 20 Июля прямая трансляция
20 Июля 2024 года в 18:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 2-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сокол - Енисей, которое состоится 20 Июля 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сокол
Саратов
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
|Алексей Анатольевич Бага
|Андрей Валерьевич Тихонов
История личных встреч
|24.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|29-й тур
|0 : 2
|22.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|5 : 3
|06.05.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|35-й тур
|3 : 1
|15.10.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|17-й тур
|0 : 3
|15.05.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|37-й тур
|0 : 1
|01.11.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|19-й тур
|1 : 0
|30.05.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|34-й тур
|0 : 0
|13.02.2015
|POLYTAN Кубок ФНЛ
|Группа C. 1-й тур
|1 : 0
|06.07.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|1-й тур
|1 : 2
|14.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|1 : 1
|07.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|6 : 0
|25.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|1 : 2
|20.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|1 : 0
|12.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|32-й тур
|2 : 1
|14.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|2 : 1
|07.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|3 : 1
|26.06.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|0 : 4
|25.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|2 : 0
|18.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Торпедо М
|1
|3
| 2
Повышение
|Нефтехимик
|1
|3
| 3
Стыковая зона
|Урал
|1
|3
| 4
Стыковая зона
|Енисей
|1
|3
|5
|Ротор
|1
|3
|6
|Арсенал Т
|1
|3
|7
|Сокол
|1
|1
|8
|Чайка
|1
|1
|9
|Балтика
|1
|1
|10
|Уфа
|1
|1
|11
|Алания
|1
|1
|12
|Родина
|1
|1
|13
|КАМАЗ
|1
|0
|14
|Черноморец
|1
|0
|15
|Шинник
|1
|0
| 16
Зона вылета
|Сочи
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Тюмень
|1
|0
| 18
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|1
|0