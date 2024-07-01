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Арсенал Т - КАМАЗ 20 Июля прямая трансляция

20 Июля 2024 года в 19:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 2-й тур
Арсенал Т
КАМАЗ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Т - КАМАЗ, которое состоится 20 Июля 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал Т
Тула
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
Россия Александр Александрович Сторожук
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
25.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 20-й тур Арсенал Т2 : 0КАМАЗ
21.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур КАМАЗ0 : 0Арсенал Т
27.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур Арсенал Т0 : 1КАМАЗ
06.11.2022 Россия - Мелбет Первая лига 17-й тур КАМАЗ0 : 1Арсенал Т
06.05.2016 ФНЛ - Первый дивизион 35-й тур Арсенал Т1 : 0КАМАЗ
19.10.2015 ФНЛ - Первый дивизион 17-й тур КАМАЗ0 : 1Арсенал Т
13.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур Арсенал Т1 : 0
06.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 2 : 1Арсенал Т
02.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 3 : 0Арсенал Т
01.06.2024 Россия - Переходные матчи Переходные матчи. 2-й матч Арсенал Т0 : 2
29.05.2024 Россия - Переходные матчи Переходные матчи. 1-й матч 1 : 2Арсенал Т
14.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур 2 : 1КАМАЗ
29.06.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 1 : 2КАМАЗ
27.06.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 2 : 1КАМАЗ
25.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур КАМАЗ1 : 2
20.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур 2 : 0КАМАЗ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Торпедо М13
2
Повышение
Нефтехимик13
3
Стыковая зона
Урал13
4
Стыковая зона
Енисей13
5 Ротор13
6 Арсенал Т13
7 Сокол11
8 Чайка11
9 Балтика11
10 Уфа11
11 Алания11
12 Родина11
13 КАМАЗ10
14 Черноморец10
15 Шинник10
16
Зона вылета
Сочи10
17
Зона вылета
Тюмень10
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск10

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