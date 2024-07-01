Арсенал Т - КАМАЗ 20 Июля прямая трансляция
20 Июля 2024 года в 19:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 2-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Т - КАМАЗ, которое состоится 20 Июля 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал Т
Тула
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
|Александр Александрович Сторожук
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
|25.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|20-й тур
|2 : 0
|21.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|0 : 0
|27.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|0 : 1
|06.11.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|17-й тур
|0 : 1
|06.05.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|35-й тур
|1 : 0
|19.10.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|17-й тур
|0 : 1
|13.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|1 : 0
|06.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|2 : 1
|02.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|3 : 0
|01.06.2024
|Россия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 2-й матч
|0 : 2
|29.05.2024
|Россия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 1-й матч
|1 : 2
|14.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|2 : 1
|29.06.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|1 : 2
|27.06.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|2 : 1
|25.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|1 : 2
|20.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Торпедо М
|1
|3
| 2
Повышение
|Нефтехимик
|1
|3
| 3
Стыковая зона
|Урал
|1
|3
| 4
Стыковая зона
|Енисей
|1
|3
|5
|Ротор
|1
|3
|6
|Арсенал Т
|1
|3
|7
|Сокол
|1
|1
|8
|Чайка
|1
|1
|9
|Балтика
|1
|1
|10
|Уфа
|1
|1
|11
|Алания
|1
|1
|12
|Родина
|1
|1
|13
|КАМАЗ
|1
|0
|14
|Черноморец
|1
|0
|15
|Шинник
|1
|0
| 16
Зона вылета
|Сочи
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Тюмень
|1
|0
| 18
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|1
|0