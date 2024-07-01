Родина - СКА-Хабаровск 20 Июля прямая трансляция
20 Июля 2024 года в 20:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 2-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - СКА-Хабаровск, которое состоится 20 Июля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Родина
Москва
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
|Владимир Валерьевич Газзаев
|Дмитрий Юрьевич Воецкий
История личных встреч
|24.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|29-й тур
|2 : 1
|06.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|1 : 1
|18.03.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|23-й тур
|2 : 0
|27.08.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|2 : 1
|14.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|0 : 0
|30.06.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|0 : 1
|25.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|3 : 0
|18.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|2 : 0
|12.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|32-й тур
|1 : 3
|14.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|4 : 0
|28.06.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|4 : 1
|25.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|2 : 1
|20.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|0 : 1
|16.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|24-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Торпедо М
|1
|3
| 2
Повышение
|Нефтехимик
|1
|3
| 3
Стыковая зона
|Урал
|1
|3
| 4
Стыковая зона
|Енисей
|1
|3
|5
|Ротор
|1
|3
|6
|Арсенал Т
|1
|3
|7
|Сокол
|1
|1
|8
|Чайка
|1
|1
|9
|Балтика
|1
|1
|10
|Уфа
|1
|1
|11
|Алания
|1
|1
|12
|Родина
|1
|1
|13
|КАМАЗ
|1
|0
|14
|Черноморец
|1
|0
|15
|Шинник
|1
|0
| 16
Зона вылета
|Сочи
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Тюмень
|1
|0
| 18
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|1
|0