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Родина - СКА-Хабаровск 20 Июля прямая трансляция

20 Июля 2024 года в 20:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 2-й тур
Родина
СКА-Хабаровск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - СКА-Хабаровск, которое состоится 20 Июля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Родина
Москва
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
Россия Владимир Валерьевич Газзаев
Россия Дмитрий Юрьевич Воецкий
История личных встреч
24.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 29-й тур СКА-Хабаровск2 : 1Родина
06.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур Родина1 : 1СКА-Хабаровск
18.03.2023 Россия - Мелбет Первая лига 23-й тур Родина2 : 0СКА-Хабаровск
27.08.2022 Россия - Мелбет Первая лига 7-й тур СКА-Хабаровск2 : 1Родина
14.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур Родина0 : 0
30.06.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 0 : 1Родина
25.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур Родина3 : 0
18.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур 2 : 0Родина
12.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 32-й тур 1 : 3Родина
14.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур 4 : 0СКА-Хабаровск
28.06.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 4 : 1СКА-Хабаровск
25.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур 2 : 1СКА-Хабаровск
20.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур СКА-Хабаровск0 : 1
16.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 24-й тур 1 : 0СКА-Хабаровск
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Торпедо М13
2
Повышение
Нефтехимик13
3
Стыковая зона
Урал13
4
Стыковая зона
Енисей13
5 Ротор13
6 Арсенал Т13
7 Сокол11
8 Чайка11
9 Балтика11
10 Уфа11
11 Алания11
12 Родина11
13 КАМАЗ10
14 Черноморец10
15 Шинник10
16
Зона вылета
Сочи10
17
Зона вылета
Тюмень10
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск10

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