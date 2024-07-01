00:54 ()
Свернуть список

Оренбург - Спартак М 21 Июля прямая трансляция

Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 10046
21 Июля 2024 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия);
Оренбург
Спартак М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Спартак М, которое состоится 21 Июля 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оренбург
Оренбург
Спартак М
Москва
Главные тренеры
ИспанияДавид Деограсия
СербияДеян Станкович
История личных встреч
25.05.2024МИР Российская Премьер-лига30-й турОренбург0 : 0Спартак М
14.03.2024Fonbet Кубок России1/4 финала (Путь РПЛ)Спартак М3 : 1Оренбург
29.11.2023Fonbet Кубок России1/4 финала (Путь РПЛ)Оренбург1 : 0Спартак М
23.07.2023МИР Российская Премьер-лига1-й турСпартак М3 : 2Оренбург
18.03.2023МИР Российская Премьер-лига20-й турОренбург2 : 0Спартак М
31.07.2022МИР Российская Премьер-лига3-й турСпартак М4 : 1Оренбург
14.03.2020Россия - Премьер-Лига22-й турОренбург1 : 3Спартак М
29.09.2019Россия - Премьер-Лига11-й турСпартак М1 : 2Оренбург
26.05.2019Россия - Премьер-Лига30-й турОренбург2 : 0Спартак М
19.02.2019Товарищеские матчи (клубы) - 2019Февраль 2019Спартак М1 : 1Оренбург
19.07.2024Россия - МФЛ15-й тур2 : 1Оренбург
12.07.2024Россия - МФЛ14-й турОренбург2 : 2
07.07.2024Товарищеские матчи (клубы) - 2024Оренбург2 : 1
05.07.2024Россия - МФЛ13-й тур3 : 2Оренбург
28.06.2024Россия - МФЛ12-й турОренбург1 : 2
19.07.2024Россия - МФЛ15-й турСпартак М3 : 1
15.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Спартак М3 : 0
12.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20241 : 1 5 : 4Спартак М
12.07.2024Россия - МФЛ14-й тур1 : 2Спартак М
07.07.2024Товарищеские матчи (клубы) - 2024Спартак М1 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура РПЛ: «Оренбург» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит13
2 Динамо М13
3 Локомотив М13
4 Ростов11
5 ЦСКА11
6 Ахмат00
7 Динамо Мх00
8 Краснодар00
9 Оренбург00
10 Пари Нижний Новгород00
11 Рубин00
12 Спартак М00
13
Стыковая зона
Химки00
14
Стыковая зона
Акрон10
15
Зона вылета
Факел10
16
Зона вылета
Крылья Советов10

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close