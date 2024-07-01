Оренбург - Спартак М 21 Июля прямая трансляция
Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 10046
21 Июля 2024 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Спартак М, которое состоится 21 Июля 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оренбург
Оренбург
Спартак М
Москва
Главные тренеры
|Давид Деограсия
|Деян Станкович
История личных встреч
|25.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 0
|14.03.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|3 : 1
|29.11.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|1 : 0
|23.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 2
|18.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 0
|31.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|4 : 1
|14.03.2020
|Россия - Премьер-Лига
|22-й тур
|1 : 3
|29.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|11-й тур
|1 : 2
|26.05.2019
|Россия - Премьер-Лига
|30-й тур
|2 : 0
|19.02.2019
|Товарищеские матчи (клубы) - 2019
|Февраль 2019
|1 : 1
|19.07.2024
|Россия - МФЛ
|15-й тур
|2 : 1
|12.07.2024
|Россия - МФЛ
|14-й тур
|2 : 2
|07.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|2 : 1
|05.07.2024
|Россия - МФЛ
|13-й тур
|3 : 2
|28.06.2024
|Россия - МФЛ
|12-й тур
|1 : 2
|19.07.2024
|Россия - МФЛ
|15-й тур
|3 : 1
|15.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 0
|12.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1 5 : 4
|12.07.2024
|Россия - МФЛ
|14-й тур
|1 : 2
|07.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура РПЛ: «Оренбург» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|1
|3
|2
|Динамо М
|1
|3
|3
|Локомотив М
|1
|3
|4
|Ростов
|1
|1
|5
|ЦСКА
|1
|1
|6
|Ахмат
|0
|0
|7
|Динамо Мх
|0
|0
|8
|Краснодар
|0
|0
|9
|Оренбург
|0
|0
|10
|Пари Нижний Новгород
|0
|0
|11
|Рубин
|0
|0
|12
|Спартак М
|0
|0
| 13
Стыковая зона
|Химки
|0
|0
| 14
Стыковая зона
|Акрон
|1
|0
| 15
Зона вылета
|Факел
|1
|0
| 16
Зона вылета
|Крылья Советов
|1
|0