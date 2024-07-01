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Тюмень - Алания 21 Июля прямая трансляция

Стадион: Геолог (Тюмень, Россия), вместимость: 13000
21 Июля 2024 года в 12:30 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 2-й тур
Главный судья: Кирилл Силантьев (Самара, Россия);
Тюмень
Алания

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тюмень - Алания, которое состоится 21 Июля 2024 года в 12:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Геолог (Тюмень, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тюмень
Тюмень
Алания
Владикавказ
Главные тренеры
РоссияИгорь Анатольевич Меньщиков
РоссияСултан Хумидович Тазабаев
История личных встреч
18.03.2024Россия - Мелбет Первая лига23-й турТюмень0 : 1Алания
10.09.2023Россия - Мелбет Первая лига9-й турАлания1 : 1Тюмень
14.07.2024Россия — Мелбет Первая лига1-й тур3 : 0Тюмень
25.05.2024Россия - Мелбет Первая лига34-й тур2 : 0Тюмень
20.05.2024Россия - Мелбет Первая лига33-й турТюмень2 : 0
16.05.2024Россия - Мелбет Первая лига24-й турТюмень1 : 0
12.05.2024Россия - Мелбет Первая лига32-й тур2 : 1Тюмень
15.07.2024Россия — Мелбет Первая лига1-й турАлания0 : 0
25.05.2024Россия - Мелбет Первая лига34-й турАлания2 : 0
20.05.2024Россия - Мелбет Первая лига33-й тур0 : 1Алания
12.05.2024Россия - Мелбет Первая лига32-й тур0 : 0Алания
08.05.2024Россия - Мелбет Первая лига24-й турАлания1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Урал26
2
Повышение
Арсенал Т26
3
Стыковая зона
Сокол24
4
Стыковая зона
Родина24
5 Торпедо М13
6 Нефтехимик13
7 Ротор13
8 Енисей23
9 Уфа11
10 Алания11
11 Чайка11
12 Балтика11
13 Черноморец10
14 Шинник20
15 КАМАЗ20
16
Зона вылета
Сочи10
17
Зона вылета
Тюмень10
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск20

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