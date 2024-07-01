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Ротор - Торпедо М 22 Июля прямая трансляция

Стадион: Волгоград Арена (Волгоград, Россия), вместимость: 45568
22 Июля 2024 года в 18:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 2-й тур
Главный судья: Ранэль Зияков (Набережные Челны, Россия);
РоторТорпедо М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротор - Торпедо М, которое состоится 22 Июля 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Волгоград Арена (Волгоград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ротор
Волгоград
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
Россия Денис Константинович Бояринцев
Россия Олег Георгиевич Кононов
История личных встреч
16.04.2022 ФНЛ - Первый дивизион 33-й тур Торпедо М1 : 0Ротор
03.10.2021 ФНЛ - Первый дивизион 15-й тур Ротор1 : 1Торпедо М
31.08.2019 ФНЛ - Первый дивизион 11-й тур Ротор0 : 2Торпедо М
20.04.2014 ФНЛ - Первый дивизион 33-й тур Торпедо М1 : 0Ротор
22.09.2013 ФНЛ - Первый дивизион 15-й тур Ротор1 : 2Торпедо М
29.04.2013 ФНЛ - Первый дивизион 30-й тур Ротор0 : 0Торпедо М
01.10.2012 ФНЛ - Первый дивизион 14-й тур Торпедо М0 : 0Ротор
11.07.2004 Россия - Премьер-Лига - 2004 16-й тур Ротор0 : 1Торпедо М
23.05.2004 Россия - Премьер-Лига - 2004 13-й тур Торпедо М1 : 0Ротор
28.09.2003 Россия - Премьер-Лига - 2003 26-й тур Ротор2 : 0Торпедо М
14.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур 0 : 1Ротор
16.06.2024 Россия - LEON-Вторая лига А Стыковые матчи. 2-й матч Ротор3 : 1
12.06.2024 Россия - LEON-Вторая лига А Стыковые матчи. 1-й матч 1 : 1Ротор
08.06.2024 Россия - LEON-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 18-й тур 0 : 0Ротор
03.06.2024 Россия - LEON-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 17-й тур Ротор1 : 0
14.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур Торпедо М4 : 0
27.06.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 3 : 1Торпедо М
25.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур 2 : 3Торпедо М
20.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур Торпедо М1 : 1
16.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 24-й тур Торпедо М1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нефтехимик26
2
Повышение
Урал26
3
Стыковая зона
Арсенал Т26
4
Стыковая зона
Сокол24
5 Чайка24
6 Алания24
7 Родина24
8 Торпедо М13
9 Ротор13
10 Енисей23
11 Балтика22
12 Уфа21
13 Сочи21
14 Шинник20
15 КАМАЗ20
16
Зона вылета
Черноморец20
17
Зона вылета
Тюмень20
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск20

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