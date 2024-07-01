Ротор - Торпедо М 22 Июля прямая трансляция
Стадион: Волгоград Арена (Волгоград, Россия), вместимость: 45568
22 Июля 2024 года в 18:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 2-й тур
Главный судья: Ранэль Зияков (Набережные Челны, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротор - Торпедо М, которое состоится 22 Июля 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Волгоград Арена (Волгоград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ротор
Волгоград
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
|Денис Константинович Бояринцев
|Олег Георгиевич Кононов
История личных встреч
|16.04.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|33-й тур
|1 : 0
|03.10.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|15-й тур
|1 : 1
|31.08.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|11-й тур
|0 : 2
|20.04.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|33-й тур
|1 : 0
|22.09.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|15-й тур
|1 : 2
|29.04.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|30-й тур
|0 : 0
|01.10.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|14-й тур
|0 : 0
|11.07.2004
|Россия - Премьер-Лига - 2004
|16-й тур
|0 : 1
|23.05.2004
|Россия - Премьер-Лига - 2004
|13-й тур
|1 : 0
|28.09.2003
|Россия - Премьер-Лига - 2003
|26-й тур
|2 : 0
|14.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|0 : 1
|16.06.2024
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Стыковые матчи. 2-й матч
|3 : 1
|12.06.2024
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 1
|08.06.2024
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 18-й тур
|0 : 0
|03.06.2024
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 17-й тур
|1 : 0
|14.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|4 : 0
|27.06.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|3 : 1
|25.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|2 : 3
|20.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|1 : 1
|16.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|24-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нефтехимик
|2
|6
| 2
Повышение
|Урал
|2
|6
| 3
Стыковая зона
|Арсенал Т
|2
|6
| 4
Стыковая зона
|Сокол
|2
|4
|5
|Чайка
|2
|4
|6
|Алания
|2
|4
|7
|Родина
|2
|4
|8
|Торпедо М
|1
|3
|9
|Ротор
|1
|3
|10
|Енисей
|2
|3
|11
|Балтика
|2
|2
|12
|Уфа
|2
|1
|13
|Сочи
|2
|1
|14
|Шинник
|2
|0
|15
|КАМАЗ
|2
|0
| 16
Зона вылета
|Черноморец
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Тюмень
|2
|0
| 18
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|2
|0