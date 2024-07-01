Ирак U23 - Украина U23 24 Июля прямая трансляция
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
24 Июля 2024 года в 20:00 (+03:00). Олимпийские игры (м), Группа B. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ирак U23 - Украина U23, которое состоится 24 Июля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры (м), Группа B. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ирак U23
Украина U23
История личных встреч
|11.08.2016
|Олимпийские игры (м)
|Группа A. 3-й тур
|1 : 1
|08.08.2016
|Олимпийские игры (м)
|Группа A. 2-й тур
|0 : 0
|04.08.2016
|Олимпийские игры (м)
|Группа A. 1-й тур
|0 : 0
|26.06.2016
|Товарищеские матчи (клубы) - 2016
|Июнь 2016
|0 : 0
|23.01.2012
|Дубай Кап - 2012
|За 5-е место
|2 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Новая Зеландия U23
|0
|0
|2
|США U23
|0
|0
|3
|Гвинея U23
|0
|0
|4
|Франция U23
|0
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Марокко U23
|0
|0
|2
|Аргентина U23
|0
|0
|3
|Ирак U23
|0
|0
|4
|Украина U23
|0
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Испания U23
|0
|0
|2
|Египет U23
|0
|0
|3
|Узбекистан U23
|0
|0
|4
|Доминиканская Республика U23
|0
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Япония U23
|0
|0
|2
|Парагвай U23
|0
|0
|3
|Мали U23
|0
|0
|4
|Израиль U23
|0
|0