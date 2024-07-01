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Египет U23 - Доминиканская Республика U23 24 Июля прямая трансляция

Стадион: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38285
24 Июля 2024 года в 18:00 (+03:00). Олимпийские игры (м), Группа C. 1-й тур
Египет U23
Доминиканская Республика U23

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Египет U23 - Доминиканская Республика U23, которое состоится 24 Июля 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры (м), Группа C. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Египет U23
Доминиканская Республика U23
Главные тренеры
ЕгипетШавки Гариб
История личных встреч
11.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиЕгипет U232 : 1
07.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиЕгипет U231 : 1
31.07.2021Олимпийские игры (м)1/4 финала1 : 0Египет U23
28.07.2021Олимпийские игры (м)Группа C. 3-й тур0 : 2Египет U23
25.07.2021Олимпийские игры (м)Группа C. 2-й турЕгипет U230 : 1
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Новая Зеландия U2300
2 США U2300
3 Гвинея U2300
4 Франция U2300
Группа B
КомандаИО
1 Марокко U2300
2 Аргентина U2300
3 Ирак U2300
4 Украина U2300
Группа C
КомандаИО
1 Испания U2300
2 Египет U2300
3 Узбекистан U2300
4 Доминиканская Республика U2300
Группа D
КомандаИО
1 Япония U2300
2 Парагвай U2300
3 Мали U2300
4 Израиль U2300

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