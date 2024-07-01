Египет U23 - Доминиканская Республика U23 24 Июля прямая трансляция
Стадион: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38285
24 Июля 2024 года в 18:00 (+03:00). Олимпийские игры (м), Группа C. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Египет U23 - Доминиканская Республика U23, которое состоится 24 Июля 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры (м), Группа C. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Египет U23
Доминиканская Республика U23
Главные тренеры
|Шавки Гариб
История личных встреч
|11.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|07.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|31.07.2021
|Олимпийские игры (м)
|1/4 финала
|1 : 0
|28.07.2021
|Олимпийские игры (м)
|Группа C. 3-й тур
|0 : 2
|25.07.2021
|Олимпийские игры (м)
|Группа C. 2-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Новая Зеландия U23
|0
|0
|2
|США U23
|0
|0
|3
|Гвинея U23
|0
|0
|4
|Франция U23
|0
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Марокко U23
|0
|0
|2
|Аргентина U23
|0
|0
|3
|Ирак U23
|0
|0
|4
|Украина U23
|0
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Испания U23
|0
|0
|2
|Египет U23
|0
|0
|3
|Узбекистан U23
|0
|0
|4
|Доминиканская Республика U23
|0
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Япония U23
|0
|0
|2
|Парагвай U23
|0
|0
|3
|Мали U23
|0
|0
|4
|Израиль U23
|0
|0