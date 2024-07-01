09:43 ()
Свернуть список

Аргентина U23 - Марокко U23 24 Июля прямая трансляция

Стадион: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция), вместимость: 41965
24 Июля 2024 года в 16:00 (+03:00). Олимпийские игры (м), Группа B. 1-й тур
Аргентина U23
Марокко U23

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аргентина U23 - Марокко U23, которое состоится 24 Июля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры (м), Группа B. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аргентина U23
Марокко U23
История личных встреч
28.07.2021Олимпийские игры (м)Группа C. 3-й тур1 : 1Аргентина U23
25.07.2021Олимпийские игры (м)Группа C. 2-й тур0 : 1Аргентина U23
22.07.2021Олимпийские игры (м)Группа C. 1-й турАргентина U230 : 2
10.08.2016Олимпийские игры (м)Группа D. 3-й турАргентина U231 : 1
08.08.2016Олимпийские игры (м)Группа D. 2-й турАргентина U232 : 1
01.08.2012Олимпийские игрыГруппа D. 3-й тур0 : 0
29.07.2012Олимпийские игрыГруппа D. 2-й тур1 : 0
26.07.2012Олимпийские игрыГруппа D. 1-й тур2 : 2
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Новая Зеландия U2300
2 США U2300
3 Гвинея U2300
4 Франция U2300
Группа B
КомандаИО
1 Марокко U2300
2 Аргентина U2300
3 Ирак U2300
4 Украина U2300
Группа C
КомандаИО
1 Испания U2300
2 Египет U2300
3 Узбекистан U2300
4 Доминиканская Республика U2300
Группа D
КомандаИО
1 Япония U2300
2 Парагвай U2300
3 Мали U2300
4 Израиль U2300

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close