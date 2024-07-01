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Химки - Спартак М 28 Июля прямая трансляция

Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
28 Июля 2024 года в 15:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия);
ХимкиСпартак М

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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Спартак М, которое состоится 28 Июля 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Химки
Химки
Спартак М
Москва
Главные тренеры
Испания Франк Себриан Артига
Россия Андрей Викторович Талалаев
Сербия Деян Станкович
История личных встреч
13.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур Химки1 : 1Спартак М
23.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Спартак М5 : 0Химки
21.05.2022 Россия - Премьер-Лига 30-й тур Химки2 : 1Спартак М
11.09.2021 Россия - Премьер-Лига 7-й тур Спартак М3 : 1Химки
18.07.2021 Кубок Матч Премьер 3-й тур Химки1 : 5Спартак М
10.05.2021 Россия - Премьер-Лига 29-й тур Спартак М2 : 1Химки
17.10.2020 Россия - Премьер-Лига 11-й тур Химки2 : 3Спартак М
23.06.2012 Товарищеские матчи (клубы) Июнь 2012 Спартак М6 : 2Химки
24.10.2009 Россия - Премьер-Лига - 2009 26-й тур Химки0 : 3Спартак М
13.06.2009 Россия - Премьер-Лига - 2009 12-й тур Спартак М1 : 0Химки
21.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Химки1 : 1
13.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 2 ДВХимки
09.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Химки2 : 3
09.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Химки10 : 0
02.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Химки3 : 0
26.07.2024 Россия - МФЛ 16-й тур 2 : 0Спартак М
21.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур 2 : 0Спартак М
19.07.2024 Россия - МФЛ 15-й тур Спартак М3 : 1
15.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Спартак М3 : 0
12.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 1 5 : 4Спартак М
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура РПЛ: «Химки» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит26
2 Динамо М26
3 ЦСКА24
4 Ростов24
5 Локомотив М23
6 Оренбург13
7 Рубин23
8 Акрон23
9 Ахмат11
10 Динамо Мх11
11 Краснодар11
12 Химки11
13
Стыковая зона
Спартак М10
14
Стыковая зона
Факел20
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород20
16
Зона вылета
Крылья Советов20

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