Химки - Спартак М 28 Июля прямая трансляция
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
28 Июля 2024 года в 15:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Спартак М, которое состоится 28 Июля 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Химки
Химки
Спартак М
Москва
Главные тренеры
|Франк Себриан Артига
|Андрей Викторович Талалаев
|Деян Станкович
История личных встреч
|13.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|23.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|5 : 0
|21.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|30-й тур
|2 : 1
|11.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|7-й тур
|3 : 1
|18.07.2021
|Кубок Матч Премьер
|3-й тур
|1 : 5
|10.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|2 : 1
|17.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|11-й тур
|2 : 3
|23.06.2012
|Товарищеские матчи (клубы)
|Июнь 2012
|6 : 2
|24.10.2009
|Россия - Премьер-Лига - 2009
|26-й тур
|0 : 3
|13.06.2009
|Россия - Премьер-Лига - 2009
|12-й тур
|1 : 0
|21.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|13.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2 ДВ
|09.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|2 : 3
|09.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|10 : 0
|02.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|3 : 0
|26.07.2024
|Россия - МФЛ
|16-й тур
|2 : 0
|21.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 0
|19.07.2024
|Россия - МФЛ
|15-й тур
|3 : 1
|15.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 0
|12.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1 5 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура РПЛ: «Химки» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|2
|6
|2
|Динамо М
|2
|6
|3
|ЦСКА
|2
|4
|4
|Ростов
|2
|4
|5
|Локомотив М
|2
|3
|6
|Оренбург
|1
|3
|7
|Рубин
|2
|3
|8
|Акрон
|2
|3
|9
|Ахмат
|1
|1
|10
|Динамо Мх
|1
|1
|11
|Краснодар
|1
|1
|12
|Химки
|1
|1
| 13
Стыковая зона
|Спартак М
|1
|0
| 14
Стыковая зона
|Факел
|2
|0
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|2
|0
| 16
Зона вылета
|Крылья Советов
|2
|0