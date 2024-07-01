Манчестер Сити - Милан 28 Июля прямая трансляция
Стадион: Янки (Нью-Йорк, США), вместимость: 54251
28 Июля 2024 года в 01:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
1-й тайм
1 : 0
- 19'1:0Эрлинг Холанд
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Милан, которое состоится 28 Июля 2024 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: Янки (Нью-Йорк, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Милан
Милан, Италия
|31
|вр
|Эдерсон
|66
|зщ
|Джахмай Симпсон-Пьюзи
|86
|зщ
|Каллум Дойл
|82
|зщ
|Рико Льюис
|76
|пз
|Махамаду Сусохо
|32
|пз
|Максимо Перроне
|75
|пз
|Нико О'Райли
|87
|пз
|Джеймс Макэйти
|52
|пз
|Оскар Бобб
|10
|пз
|Джек Грилиш
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|96
|вр
|Лоренцо Торриани
|24
|зщ
|Алессандро Флоренци
|2
|зщ
|Давиде Калабрия
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|46
|зщ
|Маттео Габбиа
|8
|пз
|Рубен Лофтус-Чик
|4
|пз
|Исмаэль Беннасер
|42
|пз
|Филиппо Терраччано
|21
|нп
|Саму Чуквезе
|56
|нп
|Алексис Салемакерс
|29
|нп
|Лоренцо Коломбо
Запасные
|33
|вр
|Скотт Карсон
|18
|вр
|Штефан Ортега
|88
|зщ
|Томас Галвес
|97
|зщ
|Джош Уилсон-Эсбранд
|90
|зщ
|Лакайл Сэмюэл
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|91
|зщ
|Стивен Мфуни
|79
|зщ
|Люк Мбете-Табю
|70
|зщ
|Джейдел Катонго
|96
|пз
|Бен Найт
|56
|пз
|Джейкоб Райт
|92
|пз
|Мика Хэмилтон
|8
|пз
|Матео Ковачич
|4
|пз
|Калвин Филлипс
|99
|нп
|Джастин Обоаводуо
|93
|нп
|Амар Фатах
|95
|нп
|Джейден Хески
|73
|нп
|Джоэл Ндала
|92
|вр
|Ноа Равер
|69
|вр
|Лапо Нава
|28
|зщ
|Малик Тшау
|97
|зщ
|Адам Бакуне
|20
|зщ
|Пьер Калюлю
|74
|зщ
|Алехандро Хименес
|32
|пз
|Томмазо Побега
|80
|пз
|Юнус Муса
|27
|пз
|Даниэль Мальдини
|7
|пз
|Ясин Адли
|15
|нп
|Лука Йович
|30
|нп
|Маттия Либерали
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|99
|нп
|Марко Насти
|95
|нп
|Уго Куэнка Мартинес
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Паулу Фонсека
История личных встреч
|28.07.2014
|Международный кубок чемпионов - 2014
|Группа B. 1-й тур
|1 : 5
|31.07.2013
|Ауди Кап - 2013
|1/2 финала
|5 : 3
|24.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 4
|25.05.2024
|Кубок Англии
|Финал
|1 : 2
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|3 : 1
|14.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 2
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|0 : 4
|20.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|25.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|3 : 3
|18.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|3 : 1
|11.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|5 : 1
|05.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|3 : 3