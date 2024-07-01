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Манчестер Сити - Милан 28 Июля прямая трансляция

Стадион: Янки (Нью-Йорк, США), вместимость: 54251
28 Июля 2024 года в 01:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
Манчестер Сити
1-й тайм
1 : 0
Милан

  • 19'
    1:0
    Эрлинг Холанд
0'
45'
90'
    Анонс матча
    Стартовый состав
    Статистика встреч
    Текстовая трансляция
    Таблица

    Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Милан, которое состоится 28 Июля 2024 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: Янки (Нью-Йорк, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Манчестер Сити
    Манчестер, Англия
    Милан
    Милан, Италия
    31Бразилиявр Эдерсон
    66АнглиязщДжахмай Симпсон-Пьюзи
    86АнглиязщКаллум Дойл
    82АнглиязщРико Льюис
    76ИспанияпзМахамаду Сусохо
    32АргентинапзМаксимо Перроне
    75АнглияпзНико О'Райли
    87АнглияпзДжеймс Макэйти
    52НорвегияпзОскар Бобб
    10АнглияпзДжек Грилиш
    9НорвегиянпЭрлинг Холанд
    96ИталияврЛоренцо Торриани
    24ИталиязщАлессандро Флоренци
    2ИталиязщДавиде Калабрия
    23АнглиязщФикайо Томори
    46ИталиязщМаттео Габбиа
    8АнглияпзРубен Лофтус-Чик
    4АлжирпзИсмаэль Беннасер
    42ИталияпзФилиппо Терраччано
    21НигериянпСаму Чуквезе
    56БельгиянпАлексис Салемакерс
    29ИталиянпЛоренцо Коломбо
    Запасные
    33АнглияврСкотт Карсон
    18ГерманияврШтефан Ортега
    88ФинляндиязщТомас Галвес
    97АнглиязщДжош Уилсон-Эсбранд
    90АнглиязщЛакайл Сэмюэл
    24ХорватиязщЙошко Гвардиол
    91АнглиязщСтивен Мфуни
    79АнглиязщЛюк Мбете-Табю
    70АнглиязщДжейдел Катонго
    96АнглияпзБен Найт
    56АнглияпзДжейкоб Райт
    92АнглияпзМика Хэмилтон
    8ХорватияпзМатео Ковачич
    4АнглияпзКалвин Филлипс
    99АнглиянпДжастин Обоаводуо
    93ШвециянпАмар Фатах
    95АнглиянпДжейден Хески
    73АнглиянпДжоэл Ндала
    92ФранцияврНоа Равер
    69ИталияврЛапо Нава
    28ГерманиязщМалик Тшау
    97ИталиязщАдам Бакуне
    20ФранциязщПьер Калюлю
    74ИспаниязщАлехандро Хименес
    32ИталияпзТоммазо Побега
    80СШАпзЮнус Муса
    27ИталияпзДаниэль Мальдини
    7ФранцияпзЯсин Адли
    15СербиянпЛука Йович
    30ИталиянпМаттия Либерали
    11СШАнпКристиан Пулишич
    99ИталиянпМарко Насти
    95ПарагвайнпУго Куэнка Мартинес
    Главные тренеры
    ИспанияХосеп Гвардиола
    ПортугалияПаулу Фонсека
    История личных встреч
    28.07.2014 Международный кубок чемпионов - 2014 Группа B. 1-й тур Милан1 : 5Манчестер Сити
    31.07.2013 Ауди Кап - 2013 1/2 финала Манчестер Сити5 : 3Милан
    24.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Манчестер Сити3 : 4
    25.05.2024 Кубок Англии Финал Манчестер Сити1 : 2
    19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур Манчестер Сити3 : 1
    14.05.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур 0 : 2Манчестер Сити
    11.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур 0 : 4Манчестер Сити
    20.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 1Милан
    25.05.2024 Италия - Серия А 38-й тур Милан3 : 3
    18.05.2024 Италия - Серия А 37-й тур 3 : 1Милан
    11.05.2024 Италия - Серия А 36-й тур Милан5 : 1
    05.05.2024 Италия - Серия А 35-й тур Милан3 : 3

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