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Пуэбла - Интер Майами 28 Июля прямая трансляция

28 Июля 2024 года в 03:00 (+03:00). Кубок лиг MLS + MX, Группа Восток 3. 1-й тур
Пуэбла
Интер Майами

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пуэбла - Интер Майами, которое состоится 28 Июля 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок лиг MLS + MX, Группа Восток 3. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пуэбла
Пуэбла-де-Сарагоса, Мексика
Интер Майами
Майами, США
История личных встреч
20.07.2024 Мексика — Лига МХ 4-й тур Пуэбла1 : 2
17.07.2024 Мексика — Лига МХ 3-й тур Пуэбла2 : 2
14.07.2024 Мексика — Лига МХ 2-й тур 4 : 1Пуэбла
06.07.2024 Мексика — Лига МХ 1-й тур Пуэбла1 : 0
27.04.2024 Мексика - Лига МХ Клаусура. 17-й тур Пуэбла1 : 2
21.07.2024 США - Major League Soccer МЛС Интер Майами2 : 1
18.07.2024 США - Major League Soccer МЛС Интер Майами3 : 1
07.07.2024 США - Major League Soccer МЛС 6 : 1Интер Майами
04.07.2024 США - Major League Soccer МЛС 1 : 2Интер Майами
30.06.2024 США - Major League Soccer МЛС 1 : 2Интер Майами
Турнирная таблица
Группа Восток 1
КомандаИО
1
1/16 финала
Керетаро00
2
1/16 финала
Нью-Йорк Сити00
3 Цинциннати00
Группа Восток 2
КомандаИО
1
1/16 финала
Орландо Сити13
2
1/16 финала
Атлетико Сан Луис00
3 Клёб де Фут Монреаль10
Группа Восток 3
КомандаИО
1
1/16 финала
Пуэбла00
2
1/16 финала
УАНЛ Тигрес00
3 Интер Майами00
Группа Восток 4
КомандаИО
1
1/16 финала
Крус Асуль00
2
1/16 финала
Филадельфия Юнион00
3 Шарлотт00
Группа Восток 5
КомандаИО
1
1/16 финала
Нью-Инглэнд Революшн00
2
1/16 финала
Нэшвилл00
3 Масатлан00
Группа Восток 6
КомандаИО
1
1/16 финала
Нью-Йорк Ред Буллз00
2
1/16 финала
Пачука00
3 Торонто00
Группа Восток 7
КомандаИО
1
1/16 финала
Ди-Си Юнайтед13
2
1/16 финала
Атланта Юнайтед10
3 Сантос Лагуна00
Группа Запад 1
КомандаИО
1
1/16 финала
Остин13
2
1/16 финала
Монтеррей00
3 УНАМ Пумас10
Группа Запад 2
КомандаИО
1
1/16 финала
Сан-Хосе Эртквейкс00
2
1/16 финала
Лос-Анджелес Гэлакси00
3 Гвадалахара Чивас00
Группа Запад 3
КомандаИО
1
1/16 финала
Даллас00
2
1/16 финала
Хуарес00
3 Сент-Луис Сити00
Группа Запад 4
КомандаИО
1
1/16 финала
Чикаго Файр00
2
1/16 финала
Спортинг Канзас-Сити00
3 Толука00
Группа Запад 5
КомандаИО
1
1/16 финала
Леон00
2
1/16 финала
Колорадо Рэпидз00
3 Портленд Тимберс00
Группа Запад 6
КомандаИО
1
1/16 финала
Сиэтл Саундерс13
2
1/16 финала
Некакса00
3 Миннесота Юнайтед10
Группа Запад 7
КомандаИО
1
1/16 финала
Лос-Анджелес13
2
1/16 финала
Ванкувер Уайткэпс00
3 Тихуана10
Группа Запад 8
КомандаИО
1
1/16 финала
Атлас00
2
1/16 финала
Реал Солт-Лейк00
3 Хьюстон Динамо00

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