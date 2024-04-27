Пуэбла - Интер Майами 28 Июля прямая трансляция
28 Июля 2024 года в 03:00 (+03:00). Кубок лиг MLS + MX, Группа Восток 3. 1-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пуэбла - Интер Майами, которое состоится 28 Июля 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок лиг MLS + MX, Группа Восток 3. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пуэбла
Пуэбла-де-Сарагоса, Мексика
Интер Майами
Майами, США
История личных встреч
|20.07.2024
|Мексика — Лига МХ
|4-й тур
|1 : 2
|17.07.2024
|Мексика — Лига МХ
|3-й тур
|2 : 2
|14.07.2024
|Мексика — Лига МХ
|2-й тур
|4 : 1
|06.07.2024
|Мексика — Лига МХ
|1-й тур
|1 : 0
|27.04.2024
|Мексика - Лига МХ
|Клаусура. 17-й тур
|1 : 2
|21.07.2024
|США - Major League Soccer
|МЛС
|2 : 1
|18.07.2024
|США - Major League Soccer
|МЛС
|3 : 1
|07.07.2024
|США - Major League Soccer
|МЛС
|6 : 1
|04.07.2024
|США - Major League Soccer
|МЛС
|1 : 2
|30.06.2024
|США - Major League Soccer
|МЛС
|1 : 2
Турнирная таблица
Группа Восток 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/16 финала
|Керетаро
|0
|0
| 2
1/16 финала
|Нью-Йорк Сити
|0
|0
|3
|Цинциннати
|0
|0
Группа Восток 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/16 финала
|Орландо Сити
|1
|3
| 2
1/16 финала
|Атлетико Сан Луис
|0
|0
|3
|Клёб де Фут Монреаль
|1
|0
Группа Восток 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/16 финала
|Пуэбла
|0
|0
| 2
1/16 финала
|УАНЛ Тигрес
|0
|0
|3
|Интер Майами
|0
|0
Группа Восток 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/16 финала
|Крус Асуль
|0
|0
| 2
1/16 финала
|Филадельфия Юнион
|0
|0
|3
|Шарлотт
|0
|0
Группа Восток 5
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/16 финала
|Нью-Инглэнд Революшн
|0
|0
| 2
1/16 финала
|Нэшвилл
|0
|0
|3
|Масатлан
|0
|0
Группа Восток 6
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/16 финала
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0
|0
| 2
1/16 финала
|Пачука
|0
|0
|3
|Торонто
|0
|0
Группа Восток 7
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/16 финала
|Ди-Си Юнайтед
|1
|3
| 2
1/16 финала
|Атланта Юнайтед
|1
|0
|3
|Сантос Лагуна
|0
|0
Группа Запад 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/16 финала
|Остин
|1
|3
| 2
1/16 финала
|Монтеррей
|0
|0
|3
|УНАМ Пумас
|1
|0
Группа Запад 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/16 финала
|Сан-Хосе Эртквейкс
|0
|0
| 2
1/16 финала
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0
|0
|3
|Гвадалахара Чивас
|0
|0
Группа Запад 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/16 финала
|Даллас
|0
|0
| 2
1/16 финала
|Хуарес
|0
|0
|3
|Сент-Луис Сити
|0
|0
Группа Запад 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/16 финала
|Чикаго Файр
|0
|0
| 2
1/16 финала
|Спортинг Канзас-Сити
|0
|0
|3
|Толука
|0
|0
Группа Запад 5
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/16 финала
|Леон
|0
|0
| 2
1/16 финала
|Колорадо Рэпидз
|0
|0
|3
|Портленд Тимберс
|0
|0
Группа Запад 6
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/16 финала
|Сиэтл Саундерс
|1
|3
| 2
1/16 финала
|Некакса
|0
|0
|3
|Миннесота Юнайтед
|1
|0
Группа Запад 7
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/16 финала
|Лос-Анджелес
|1
|3
| 2
1/16 финала
|Ванкувер Уайткэпс
|0
|0
|3
|Тихуана
|1
|0
Группа Запад 8
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/16 финала
|Атлас
|0
|0
| 2
1/16 финала
|Реал Солт-Лейк
|0
|0
|3
|Хьюстон Динамо
|0
|0