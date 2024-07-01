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Ливерпуль - Арсенал 01 Августа прямая трансляция

Стадион: Линкольн Файненшел Филд (Филадельфия, Пенсильвания, США), вместимость: 69144
01 Августа 2024 года в 02:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
Главный судья: Рами Тучан (США)
Ливерпуль
1-й тайм
1 : 0
Арсенал

  • 13'
    1:0
    Мохамед Салах
0'
45'
90'
    Анонс матча
    Стартовый состав
    Статистика встреч
    Текстовая трансляция
    Таблица

    Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Арсенал, которое состоится 01 Августа 2024 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: Линкольн Файненшел Филд (Филадельфия, Пенсильвания, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Ливерпуль
    Ливерпуль, Англия
    Арсенал
    Лондон, Англия
    62ИрландияврКивин Келлехер
    21ГрециязщКонстантинос Цимикас
    72НидерландызщСепп ван ден Берг
    78АнглиязщДжарелл Куанса
    84Северная ИрландиязщКонор Брэдли
    17АнглияпзКёртис Джонс
    8ВенгрияпзДоминик Собослаи
    28ПортугалияпзФабиу Карвалью
    19АнглияпзХарви Эллиотт
    11ЕгипетнпМохамед Салах
    20ПортугалиянпДиогу Жота
    31ЭстонияврКарл Хейн
    35УкраиназщАлександр Зинченко
    6БразилиязщГабриэл Магальянс
    4АнглиязщБен Уайт
    15ПольшазщЯкуб Кивёр
    8НорвегияпзМартин Эдегор
    5ГанапзТомас Парти
    29ГерманияпзКай Хаверц
    9БразилиянпГабриэл Жезус
    24АнглиянпРейсс Нелсон
    11БразилиянпГабриэл Мартинелли
    Запасные
    45Бразилиявр Марсело
    56ЧехияврВитезслав Ярош
    95АнглияврХарви Дэвис
    47АнглиязщНатаниел Филлипс
    5ФранциязщИбраима Конате
    65АнглиязщАмара Налло
    44АнглиязщЛюк Чемберс
    38НидерландыпзРайан Гравенберх
    80АнглияпзТайлер Мортон
    96АнглияпзТрейморис Ньони
    91АнглияпзЛука Стивенсон
    3ЯпонияпзВатару Эндо
    43ИспанияпзСтефан Байчетич
    63УэльспзОуэн Бек
    50ШотландиянпБен Доук
    49АнглиянпКейд Гордон
    86АнглиянпХарви Блэр
    53АнглиянпДжеймс Макконнелл
    67УэльснпЛьюис Кумас
    54ДанияврЛукас Нюгор
    62КолумбияврАлексей Рохас
    36АнглияврТомми Сетфорд
    76АнглиязщАйден Хевен
    60ТунисзщОмар Рекик
    51АнглиязщДжош Николс
    21ПортугалияпзФабиу Виейра
    44АнглияпзДжими Говер
    20Италияпз Жоржиньо
    63ПольшапзМихал Росяк
    49АнглияпзМайлз Льюис-Скелли
    56НидерландыпзСалах Улад М'Ханд
    64АнглиянпЧарльз Саго
    53АнглиянпИтан Нванери
    14АнглиянпЭдди Нкетиа
    19БельгиянпЛеандро Троссард
    Главные тренеры
    НидерландыАрне Слот
    ИспанияМикель Артета
    История личных встреч
    04.02.2024 Англия - Премьер-лига 23-й тур Арсенал3 : 1Ливерпуль
    07.01.2024 Кубок Англии 1/32 финала. 3-й матч Арсенал0 : 2Ливерпуль
    23.12.2023 Англия - Премьер-лига 18-й тур Ливерпуль1 : 1Арсенал
    09.04.2023 Англия - Премьер-лига 30-й тур Ливерпуль2 : 2Арсенал
    09.10.2022 Англия - Премьер-лига 10-й тур Арсенал3 : 2Ливерпуль
    16.03.2022 Англия - Премьер-лига 27-й тур Арсенал0 : 2Ливерпуль
    20.01.2022 Англия - Кубок лиги 1/2 финала. 2-й матч Арсенал0 : 2Ливерпуль
    13.01.2022 Англия - Кубок лиги 1/2 финала. 1-й матч Ливерпуль0 : 0Арсенал
    20.11.2021 Англия - Премьер-лига 12-й тур Ливерпуль4 : 0Арсенал
    03.04.2021 Англия - Премьер-лига 30-й тур Арсенал0 : 3Ливерпуль
    27.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Ливерпуль1 : 0
    19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур Ливерпуль2 : 0
    13.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур 3 : 3Ливерпуль
    05.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур Ливерпуль4 : 2
    27.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур 2 : 2Ливерпуль
    28.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Арсенал2 : 1
    25.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Арсенал1 : 1 5 : 4
    19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур Арсенал2 : 1
    12.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур 0 : 1Арсенал
    04.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур Арсенал3 : 0

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