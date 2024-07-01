Ливерпуль - Арсенал 01 Августа прямая трансляция
Стадион: Линкольн Файненшел Филд (Филадельфия, Пенсильвания, США), вместимость: 69144
01 Августа 2024 года в 02:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
Главный судья: Рами Тучан (США)
1-й тайм
1 : 0
- 13'1:0Мохамед Салах
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Арсенал, которое состоится 01 Августа 2024 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: Линкольн Файненшел Филд (Филадельфия, Пенсильвания, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Арсенал
Лондон, Англия
|62
|вр
|Кивин Келлехер
|21
|зщ
|Константинос Цимикас
|72
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|78
|зщ
|Джарелл Куанса
|84
|зщ
|Конор Брэдли
|17
|пз
|Кёртис Джонс
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|28
|пз
|Фабиу Карвалью
|19
|пз
|Харви Эллиотт
|11
|нп
|Мохамед Салах
|20
|нп
|Диогу Жота
|31
|вр
|Карл Хейн
|35
|зщ
|Александр Зинченко
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|4
|зщ
|Бен Уайт
|15
|зщ
|Якуб Кивёр
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|5
|пз
|Томас Парти
|29
|пз
|Кай Хаверц
|9
|нп
|Габриэл Жезус
|24
|нп
|Рейсс Нелсон
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
Запасные
|45
|вр
|Марсело
|56
|вр
|Витезслав Ярош
|95
|вр
|Харви Дэвис
|47
|зщ
|Натаниел Филлипс
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|65
|зщ
|Амара Налло
|44
|зщ
|Люк Чемберс
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|80
|пз
|Тайлер Мортон
|96
|пз
|Трейморис Ньони
|91
|пз
|Лука Стивенсон
|3
|пз
|Ватару Эндо
|43
|пз
|Стефан Байчетич
|63
|пз
|Оуэн Бек
|50
|нп
|Бен Доук
|49
|нп
|Кейд Гордон
|86
|нп
|Харви Блэр
|53
|нп
|Джеймс Макконнелл
|67
|нп
|Льюис Кумас
|54
|вр
|Лукас Нюгор
|62
|вр
|Алексей Рохас
|36
|вр
|Томми Сетфорд
|76
|зщ
|Айден Хевен
|60
|зщ
|Омар Рекик
|51
|зщ
|Джош Николс
|21
|пз
|Фабиу Виейра
|44
|пз
|Джими Говер
|20
|пз
|Жоржиньо
|63
|пз
|Михал Росяк
|49
|пз
|Майлз Льюис-Скелли
|56
|пз
|Салах Улад М'Ханд
|64
|нп
|Чарльз Саго
|53
|нп
|Итан Нванери
|14
|нп
|Эдди Нкетиа
|19
|нп
|Леандро Троссард
Главные тренеры
|Арне Слот
|Микель Артета
История личных встреч
|04.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 1
|07.01.2024
|Кубок Англии
|1/32 финала. 3-й матч
|0 : 2
|23.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|09.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 2
|09.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 2
|16.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 2
|20.01.2022
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 2
|13.01.2022
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 0
|20.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|4 : 0
|03.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 3
|27.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 0
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 0
|13.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|3 : 3
|05.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|4 : 2
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 2
|28.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|25.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1 5 : 4
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|12.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|0 : 1
|04.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|3 : 0