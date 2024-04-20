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РБ Лейпциг - Астон Вилла 01 Августа прямая трансляция

Стадион: Ред Булл Арена (Хэррисон, США), вместимость: 25189
01 Августа 2024 года в 03:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
РБ Лейпциг
Астон Вилла

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Астон Вилла, которое состоится 01 Августа 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: Ред Булл Арена (Хэррисон, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Главные тренеры
ГерманияМарко Розе
ИспанияУнаи Эмери
История личных встреч
18.05.2024 Германия - Бундеслига 34-й тур 2 : 2РБ Лейпциг
11.05.2024 Германия - Бундеслига 33-й тур РБ Лейпциг1 : 1
03.05.2024 Германия - Бундеслига 32-й тур 1 : 1РБ Лейпциг
27.04.2024 Германия - Бундеслига 31-й тур РБ Лейпциг4 : 1
20.04.2024 Германия - Бундеслига 30-й тур 1 : 2РБ Лейпциг
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур 5 : 0Астон Вилла
13.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур Астон Вилла3 : 3
09.05.2024 Лига конференций 1/2 финала. 2-й матч 2 : 0Астон Вилла
05.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур 1 : 0Астон Вилла
02.05.2024 Лига конференций 1/2 финала. 1-й матч Астон Вилла2 : 4

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