РБ Лейпциг - Астон Вилла 01 Августа прямая трансляция
Стадион: Ред Булл Арена (Хэррисон, США), вместимость: 25189
01 Августа 2024 года в 03:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Астон Вилла, которое состоится 01 Августа 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: Ред Булл Арена (Хэррисон, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Главные тренеры
|Марко Розе
|Унаи Эмери
История личных встреч
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 2
|11.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|03.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 1
|27.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|4 : 1
|20.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 2
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|5 : 0
|13.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|3 : 3
|09.05.2024
|Лига конференций
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 0
|05.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 0
|02.05.2024
|Лига конференций
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 4