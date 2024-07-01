Реал Мадрид - Милан 01 Августа прямая трансляция
Стадион: Солджер Филд (Чикаго, Иллинойс, США), вместимость: 63500
01 Августа 2024 года в 03:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Милан, которое состоится 01 Августа 2024 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: Солджер Филд (Чикаго, Иллинойс, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Милан
Милан, Италия
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Паулу Фонсека
История личных встреч
|24.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|08.08.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|11.08.2018
|Товарищеские матчи (клубы) - 2018
|Август 2018
|3 : 1
|30.07.2015
|Международный кубок чемпионов - 2015
|Китай
|0 : 0 10 : 9
|30.12.2014
|Товарищеские матчи (клубы) - 2014
|Декабрь 2014
|2 : 4
|09.08.2012
|Ворлд Футбол Челлендж - 2012
|Ворлд Футбол Челлендж
|5 : 1
|03.11.2010
|Лига чемпионов
|Группа G. 4-й тур
|2 : 2
|19.10.2010
|Лига чемпионов
|Группа G. 3-й тур
|2 : 0
|03.11.2009
|Лига чемпионов
|Группа C. 4-й тур
|1 : 1
|21.10.2009
|Лига чемпионов
|Группа C. 3-й тур
|2 : 3
|01.06.2024
|Лига чемпионов
|Финал
|0 : 2
|25.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 0
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|4 : 4
|14.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|5 : 0
|11.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|0 : 4
|28.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 3
|20.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|25.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|3 : 3
|18.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|3 : 1
|11.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|5 : 1