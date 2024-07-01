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Реал Мадрид - Милан 01 Августа прямая трансляция

Стадион: Солджер Филд (Чикаго, Иллинойс, США), вместимость: 63500
01 Августа 2024 года в 03:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
Реал Мадрид
Милан

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Милан, которое состоится 01 Августа 2024 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: Солджер Филд (Чикаго, Иллинойс, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Милан
Милан, Италия
Главные тренеры
Италия Карло Анчелотти
Португалия Паулу Фонсека
История личных встреч
24.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Реал Мадрид3 : 2Милан
08.08.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Реал Мадрид0 : 0Милан
11.08.2018 Товарищеские матчи (клубы) - 2018 Август 2018 Реал Мадрид3 : 1Милан
30.07.2015 Международный кубок чемпионов - 2015 Китай Реал Мадрид0 : 0 10 : 9Милан
30.12.2014 Товарищеские матчи (клубы) - 2014 Декабрь 2014 Реал Мадрид2 : 4Милан
09.08.2012 Ворлд Футбол Челлендж - 2012 Ворлд Футбол Челлендж Реал Мадрид5 : 1Милан
03.11.2010 Лига чемпионов Группа G. 4-й тур Милан2 : 2Реал Мадрид
19.10.2010 Лига чемпионов Группа G. 3-й тур Реал Мадрид2 : 0Милан
03.11.2009 Лига чемпионов Группа C. 4-й тур Милан1 : 1Реал Мадрид
21.10.2009 Лига чемпионов Группа C. 3-й тур Реал Мадрид2 : 3Милан
01.06.2024 Лига чемпионов Финал 0 : 2Реал Мадрид
25.05.2024 Испания - Примера 38-й тур Реал Мадрид0 : 0
19.05.2024 Испания - Примера 37-й тур 4 : 4Реал Мадрид
14.05.2024 Испания - Примера 36-й тур Реал Мадрид5 : 0
11.05.2024 Испания - Примера 35-й тур 0 : 4Реал Мадрид
28.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 3Милан
20.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 1Милан
25.05.2024 Италия - Серия А 38-й тур Милан3 : 3
18.05.2024 Италия - Серия А 37-й тур 3 : 1Милан
11.05.2024 Италия - Серия А 36-й тур Милан5 : 1

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