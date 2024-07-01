Манчестер Юнайтед - Бетис 01 Августа прямая трансляция
Стадион: Снэпдрэгон Стэдиум (Сан-Диего, США), вместимость: 32000
01 Августа 2024 года в 05:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Бетис, которое состоится 01 Августа 2024 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: Снэпдрэгон Стэдиум (Сан-Диего, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Бетис
Севилья, Испания
Главные тренеры
|Эрик тен Хаг
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|16.03.2023
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 1
|09.03.2023
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|4 : 1
|10.12.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|28.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|20.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 2
|15.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 0
|25.05.2024
|Кубок Англии
|Финал
|1 : 2
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|0 : 2
|27.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 0
|25.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 0
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|0 : 2
|16.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 2
|12.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|3 : 2