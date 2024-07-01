03:03 ()
Свернуть список

Манчестер Юнайтед - Бетис 01 Августа прямая трансляция

Стадион: Снэпдрэгон Стэдиум (Сан-Диего, США), вместимость: 32000
01 Августа 2024 года в 05:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
Манчестер Юнайтед
Бетис

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Бетис, которое состоится 01 Августа 2024 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: Снэпдрэгон Стэдиум (Сан-Диего, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Бетис
Севилья, Испания
Главные тренеры
Нидерланды Эрик тен Хаг
Чили Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
16.03.2023 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч Бетис0 : 1Манчестер Юнайтед
09.03.2023 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч Манчестер Юнайтед4 : 1Бетис
10.12.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Бетис1 : 0Манчестер Юнайтед
28.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 1Манчестер Юнайтед
20.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 0 : 2Манчестер Юнайтед
15.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 0Манчестер Юнайтед
25.05.2024 Кубок Англии Финал 1 : 2Манчестер Юнайтед
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур 0 : 2Манчестер Юнайтед
27.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 0Бетис
25.05.2024 Испания - Примера 38-й тур 0 : 0Бетис
19.05.2024 Испания - Примера 37-й тур Бетис0 : 2
16.05.2024 Испания - Примера 36-й тур 2 : 2Бетис
12.05.2024 Испания - Примера 35-й тур Бетис3 : 2

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close